Melissa Bishop domine le 800 m à Ottawa

L'athlète de 28 ans a terminé sa course avec un temps 2 minutes et 26 centièmes de seconde. Ce temps n'est pas un record, mais il fut tout de même suffisant pour que Bishop décroche un quatrième titre aux championnats canadiens.

Sa plus proche poursuivante se trouvait à plus de trois secondes d'elle au fil d'arrivée, et a conclut les 800 m en 2:03,38. Il s'agissait de Jenna Westaway.

Bishop est connu pour sa médaille d'argent aux championnats du monde à Pékin en 2015, et pour avoir terminé en 4e position aux Jeux olympiques de Rio dans cette épreuve.

Du côté des hommes, toujours au 800 m, Brandon McBride a triomphé.

Andre De Grasse Photo : La Presse canadienne/Fred Chartrand

De Grasse en finale du 200 m

Plus tôt aujourd'hui, Andre De Grasse a accédé sans trop se forcer à la finale du 200 m.

De Grasse a gagné sa vague avec un temps de 20,44 s. Il n’a pas signé le meilleur temps des demi-finales. Cet honneur revient à Aaron Brown, qui a arrêté le chrono à 20,31 s. La veille, il a été disqualifié en demi-finale du 100 m à cause d’un faux départ.

Le champion national en titre de l’épreuve, Brandon Rodney, a réussi un temps identique à celui de De Grasse.

La finale du 200 m est prévue dimanche.

Andre De Grasse gagne sa demi-finale du 200m en 20.44. pic.twitter.com/Kt7Uy5uOxx — Diane Sauvé (@DSauve_rc) 8 juillet 2017

Kim Hyacinthe (24,13 s) s’est qualifiée de justesse pour le 200 m féminin.

Le Québécois Charles Philibert-Thiboutot a gagné sa demi-finale du 1500 m en 3 min 51,42 s.

La Néo-Brunswickoise Geneviève Lalonde a pris le 4e rang de sa vague du 1500 m féminin. Elle participera elle aussi à la finale dimanche. L'Acadienne a remporté le 3000 m steeple vendredi.