Raonic avance en huitièmes de finale à Wimbledon

La sixième tête de série a martelé son adversaire de 21 as. Il a d'ailleurs conclu la rencontre de cette manière après 2 h 21 min de jeu sur le court no 1. Ramos-Vinolas (no 25) a pour sa part réalisé 11 as et commis 3 doubles fautes, soit une de plus que Raonic.

Fidèle à son habitude, le Canadien a été brillant au service. Il a affiché des taux de réussite de 84 % et 81 % avec ses premières et deuxièmes balles, respectivement.

L'Espagnol n'a pas bénéficié d'une seule occasion de ravir le service du finaliste de l'édition 2016. Raonic a quant à lui converti 2 des 13 balles de bris que Ramos-Vinolas lui a offert, une durant la deuxième manche et l'autre à 5-5 lors du dernier acte.

L'Ontarien se retrouvera en terrain connu lorsqu'il se produira dans la seconde semaine de la quinzaine londonienne. Le grand serveur a effectivement atteint ce plateau deux fois dans sa carrière à Wimbledon, en 2014 ainsi qu'en 2016.

Dans les deux cas, il avait poursuivi sa route jusqu'au carré d'as, avant de plier l'échine en demi-finales et en finale, dans l'ordre.

Raonic a rendez-vous au quatrième tour avec le vainqueur du duel qui met aux prises la jeune sensation allemande Alexander Zverev (no 10) à l'Autrichien Sebastian Ofner, âgé de 21 ans et 217e raquette mondiale.

Tsonga s'incline en deux jours

Le Français Jo-Wilfried Tsonga (no 12) a chuté au 3e tour contre l'Américain Sam Querrey (no 24) qui s'est imposé 6-2, 3-6, 7-6 (7/5), 1-6 et 7-5 au cours d'un match joué sur deux jours en raison de l'obscurité.

La confrontation avait été interrompue vendredi soir à 6-5 en cinquième manche en faveur de l’Américain avant que Tsonga, quart-de-finaliste en 2016, ne s’apprête à servir.

Les deux joueurs ne sont donc revenus sur le court que quelques minutes pour y disputer un seul jeu.

Querrey affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson, 42e mondial, pour une place en quarts de finale.

Autre résultat (troisième tour)