Lukaku à Manchester United, Rooney ferait le chemin inverse

Selon les médias britanniques, l’accord pour le buteur de 24 ans comporterait des clauses pour une valeur de 25 millions de dollars canadiens. Le Guardian annonce même une transaction qui pourrait inclure le retour de Wayne Rooney, valorisé à 17 millions de dollars canadiens, à son club formateur d’Everton.

La valeur du transfert approcherait alors les 166 millions de dollars canadiens. Du jamais vu, aussi bien en Angleterre que sur la planète foot.

Si Chelsea, l’ancien club du Belge, a transmis une offre équivalente, selon les journaux anglais, les champions d’Angleterre en titre n’ont pas le pouvoir d’attraction de ManU, le club le plus riche du monde.

L’entente encore « sous réserve de conditions médicales et personnelles » a précisé Manchester United, qu’elle intègre ou pas la composante Rooney, se fraie un chemin parmi les cinq plus chères du monde derrière celles pour Gonzalo Higuain (de Naples à la Juventus pour 136 M$ CA en 2016), Gareth Bale (de Tottenham au Real Madrid pour 140 M$ CA en 2013), Cristiano Ronaldo (de Manchester United au Real Madrid pour 144 M$ CA en 2009) et Paul Pogba (de la Juve à Manchester United pour 172 M$ CA en 2016).

Le transfert de l’attaquant à 25 buts la saison passée en Premier League deviendrait le plus cher entre deux clubs anglais devant celui de Fernando Torres (vendu par Liverpool à Chelsea, pour près de 80 millions de dollars canadiens en 2011).

Reste à déterminer si l’accord entre les deux clubs anglais contient un lien Rooney-Lukaku. Les versions divergent selon les médias.

L’ex-enfant chéri du foot anglais a déjà déclaré que la seule équipe anglaise qu’il pourrait rejoindre est Everton, où il s’est révélé, adolescent, avant de passer aux « Red Devils » en 2004 pour 61 millions de dollars canadiens.

Il faut dire que tout pointe vers une sortie. L’international anglais aux 119 sélections (53 buts), âgé de 31 ans, a connu une saison difficile.

Poussé sur la touche par José Mourinho, Rooney a très peu joué pour la première saison du Portugais à la tête des Red Devils. L’attaquant a logiquement perdu sa place en équipe d’Angleterre.

En mai, Rooney avait ouvert la porte à un départ : « Je veux rester à Manchester United, bien sûr, j’y suis depuis 13 ans, mais je veux jouer au football. »