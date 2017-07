Kerber se ressaisit à temps à Wimbledon, Mattek-Sands sous le bistouri

L'Allemande a comblé un retard d'une manche à zéro et un pointage de 4-2 dans la deuxième manche de son match de troisième tour. Elle a également eu à écarter une balle de bris au moment où l'Américaine avait l'avantage 3-2 dans le tiers décisif.

« C'est là que j'ai commencé à me battre. Et à partir de là, c'était impossible que j'abandonne, peu importe l'évolution du score, a-t-elle affirmé. C'est peut-être un tournant pour moi. »

Rogers a forcé la note pour tenter de surprendre l'actuelle reine du tennis féminin. Elle a signé 48 coups gagnants, mais a en contrepartie commis 47 fautes directes.

Au terme du duel, Kerber a laissé parler ses émotions en poussant un cri de satisfaction. Son prochain défi se nomme Garbine Muguruza.

Kuznetsova et Muguruza en vitesse

Les premières têtes de série à fouler le gazon de Wimbledon samedi ne s'y sont pas attardées. Garbine Muguruza (no 14), en 1 h 10 min, et Svetlana Kuznetsova (no 7), en 1:04, se sont aisément qualifiées pour le quatrième tour.

L'Espagnole s’est imposée en deux manches identiques de 6-2 contre la Roumaine Sorana Cirstea, 63e au monde. Malheureuse finaliste en 2015, la joueuse de 23 ans n’a toujours pas perdu une manche depuis l'amorce du tournoi.

Avec sa victoire de 6-4 et 6-0, Kuznetsova a pour sa part éliminé la Slovène Polona Hercog, 265e au classement de la WTA.

Svetlana Kuznetsova Photo : Reuters/Matthew Childs

Au tour suivant, la Russe tentera, contre la Polonaise Agnieszka Radwanska (no 9), de décrocher le quatrième billet de sa carrière pour les quarts de finale qu’elle n’a jamais franchis à l’All England Club.

En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et l'Indien Rohan Bopanna sont sortis victorieux 7-6 (7/2) et 7-5 de leur rencontre de deuxième tour contre le Français Fabrice Martin et la Roumaine Raluca Olaru.

Bethanie Mattek-Sands devra se faire opérer

L’Américaine Bethanie Mattek-Sands, qui a abandonné sur blessure jeudi, devra passer sous le bistouri.

« C’est l’une des blessures les plus douloureuses que j’ai eues dans ma carrière, a-t-elle expliqué. Les derniers jours ont été de véritables montagnes russes. »

Lors de son match du simple contre Cirstea, Mattek-Sands s’est brusquement effondrée sur la pelouse pendant un jeu. Elle a immédiatement saisi son genou. Elle criait « aidez-moi, aidez-moi » en pleurant.

Elle n’a pas regardé la reprise. « Je n’aime pas voir les blessures sportives à la télé. »

« Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir entendu "pop". J’ai essayé de faire un pas et ma jambe ne pouvait pas soutenir mon poids. Je suis tombée. J’avais de la tension dans le genou, je savais que quelque chose clochait. J’ai tout de suite su qu’il était soit disloqué ou brisé », a-t-elle commenté.

Cristea a monté par-dessus le filet pour aller réconforter sa rivale.

« Nous sommes toutes des compétitrices dans le circuit, mais plusieurs joueuses sont aussi mes amies. Je crois qu’à ce moment-là, Sorana était là comme amie. Ça ne me faisait rien que nous étions au milieu d’un match. Elle est formidable », a confié Mattek-Sands.

