Les coups de chaleur s'invitent pour Kendrick Lamar

Les services de premiers soins et les agents de sécurité ont dû évacuer plusieurs dizaines de jeunes, dont la plupart étaient incommodés par des effets de la déshydratation.

Pier-Luc Vocal, le coordonnateur médical d'Ambulance Saint-Jean pour le Festival d’été, confirme que des dizaines de spectateurs ont eu des malaises. « C’est surtout des coups de chaleur, des gens qui n’ont pas assez bu », explique-t-il.

Des dizaines de jeunes ont été incommodés pendant la soirée. Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

Pour son équipe, il s’agit de la soirée la plus achalandée jusqu’à présent, un constat qui s’explique par la jeune clientèle selon lui. « La clientèle d’Isabelle Boulay et celle de ce soir n’est pas comparable, ça, c’est certain », lance M. Vocal.

Il recommande d’ailleurs aux jeunes spectateurs de faire preuve de prudence lors des soirées à venir. « Il faut bien manger et bien s’hydrater. Apportez une bouteille et allez la remplir! »

La seule averse s’est terminée quelques minutes avant le premier concert de la soirée, celui du groupe Dead Obies. La course folle à l’ouverture des barrières s’est d’ailleurs faite sous une pluie abondante.

C’est le rappeur Anderson .Paak qui a donné le concert tout juste avant celui de Kendrick Lamar. L’Américain a été très généreux envers son public, qui le lui a bien rendu avec de chauds applaudissements.

Anderson.Paak devant ses fans Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

Kendrick Lamar a terminé la soirée hip-hop de belle façon avec notamment des projections le mettant en vedette. Il s’en est même pris à la section VIP, reprochant aux spectateurs de ne pas assez participer aux festivités.

Son concert a toutefois été interrompu de longues minutes. Les responsables du Festival d'été ont expliqué que le délai avait été occasionné par des « problèmes informatiques ».