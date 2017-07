Une première victoire en Gold Cup depuis 2011 pour le Canada

Dejan Jakovic et Scott Arfield ont également enfilé l'aiguille pour le Canada, lors de la première demie.

Les Canadiens avaient pris les devants 3-0, mais Roy Contout et Sloan Privat ont réduit l'écart en trompant la vigilance de Maxime Crépeau dans un intervalle de deux minutes en deuxième demie. Crépeau avait remplacé Milan Borjan à la 63e minute après qu'il eut quitté la rencontre à la suite d'un contact avec un coéquipier.

Jakovic ne se doutait même pas qu'il avait permis au Canada d'ouvrir le pointage. Un coup franc d'Arfield l'a atteint à la cage thoracique avant de terminer son élan dans le but, à la 28e minute.

En revanche, Arfield savait ce qu'il faisait quand il a doublé l'avance des siens. Il s'est emparé d'un ballon qui avait dévié sur un joueur de la Guyane avant de décocher un tir précis en provenance de l'orée de la surface de réparation.

Âgé de 16 ans, Davies s'est occupé de l'attaque du Canada en deuxième demie. Il s'est échappé à la 60e minute et il a montré beaucoup de calme pour loger le ballon entre les jambes du gardien et ainsi porter la marque à 3-0.

À la 66e minute, Patrice Bernier, le capitaine de l'Impact de Montréal et de l'équipe canadienne, a été remplacé et il a regardé du bout du banc la Guyane tenter une remontée.

Contout a fait bouger les cordages grâce à une tête à la 70e minute et Privat a profité des largesses de Crépeau et de la défensive canadienne pour faire dévier un ballon dans le filet à la 71e minute.

L'attaquant de l'Impact Anthony Jackson-Hamel a fait son entrée dans la rencontre à la 83e et il a mis la table pour le deuxième but du match de Davies, à peine deux minutes plus tard. Jackson-Hamel a déjoué un rival avant de passer le ballon à Davies, qui a de nouveau battu le gardien entre les jambes.

Le Canada prendra maintenant la route de Houston, mardi, pour croiser le fer avec le Costa Rica. Les Canadiens termineront leur phase de groupe vendredi, contre le Honduras.