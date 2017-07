Voici Don Laurel, ex-vedette de télé aux Philippines devenu policier à Toronto

La famille de Don Laurel s’est établie au Canada dans les années 1990 à Bratford (Ontario) lorsqu’il avait 12 ans. Il a continué à parler tagal, sa langue natale philippine, à la maison.

Don Laurel lorsqu'il était acteur Photo : CBC

À 22 ans, il a remporté un concours dans lequel le gagnant obtenait la chance d’effectuer une audition aux Philippines.

Sa carrière d’acteur a pris son envol grâce à la série Gimik; il a également obtenu des rôles dans Sa Dulo ng Walang Hanggan et Maalaala Mo Kaya, ainsi que dans plusieurs films, de 1996 à 2002.

Après plus de 10 ans de carrière devant l'écran en Asie du Sud, Don Laurel a décidé de revenir vivre au Canada afin d’y installer sa jeune famille.

Le policier Don Laurel à la rencontre d'une fan à Toronto Photo : Martin Trainor/CBC

Son rêve consistait à devenir policier : « C’est le meilleur emploi au monde. Ce que je joue à la télévision est de l’imaginaire. Lorsque la caméra s’éteint, c’est terminé. En tant que policier, on se trouve dans la vraie vie », a déclaré Don Laurel à la journaliste de CBC Ali Chiasson.

Lors de ses patrouilles, des citoyens le reconnaissent et lui rappellent sa vie antérieure.

Cette ancienne vie lui sert parfois dans son deuxième métier. Dans une de ses interventions, le policier a résolu une situation critique : un homme s’était barricadé dans son appartement et tenait un couteau contre sa gorge. « Dès que je me suis mis à lui parler, il s’est immédiatement calmé. » L’homme en détresse avait reconnu Don Laurel, l’acteur, et non le policier.