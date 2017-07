Jussi Jokinen se joint aux Oilers

Le Finlandais de 34 ans a inscrit 28 points, dont 11 buts, et 39 minutes de punition en 69 rencontres avec les Panthers de la Floride lors de la dernière saison.

Jokinen a participé à 891 matchs dans la LNH et a amassé 186 filets, 360 aides et 365 minutes de punition. Il a ajouté 17 buts et 15 passes en 56 rencontres éliminatoires.

Il est par ailleurs reconnu pour sa grande efficacité en tirs de barrage. Il compte 36 réussites dans de telles circonstances dans le circuit Bettman.

Choix de sixième tour des Stars de Dallas en 2001, Jokinen a aussi porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay, des Hurricanes de la Caroline et des Penguins de Pittsburgh.

Sur la scène internationale, il a remporté des médailles d'argent aux Jeux olympiques de 2006 à Turin, en Italie, et au Championnat du monde en 2016, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie.