Les grandes ambitions de Mohammed Ahmed

Ahmed revenait de cinq semaines d’entraînement en Utah après une course intéressante à la Diamond League de Eugene, en Oregon, à la fin mai.

« J’ai fini 6e à la Classique Prefontaine contre la plupart des coureurs qui seront aussi aux mondiaux, précise Ahmed. J’ai couru en 13 min 8 s là-bas, je me sentais bien. »

Son haut fait d’armes demeure sa 4e place aux Jeux de Rio, il y a près d’un an. Il s’agissait du meilleur résultat de l’histoire pour un Canadien au 5000 m olympique. Mais l’athlète originaire de la Somalie était extrêmement déçu.

« J’ai essayé d’oublier Rio autant que j’ai pu. Je suis retourné dans ma famille pendant trois semaines. Ils ont célébré [mon résultat] avec moi, ce qui était bien. J’ai repris l’entraînement un mois plus tard, après une bonne pause mentale. »

Ses ambitions à Rio étaient grandes, mais le beau scénario qu’il avait imaginé ne s’est jamais matérialisé.

« Je croyais que Mo Farrah serait dur à battre, mais je m’étais dit que j’obtiendrais une médaille, raconte le jeune homme. Quand tu le visualises et que ça ne se produit pas, c’est un genre de choc. Je me souviens d’avoir regardé le tableau à la fin en me demandant si j’étais 3e ou 4e. »

« Quand j’ai réalisé que je n’étais pas sur le podium, je suis devenu émotif et je me suis effondré, enchaîne-t-il. Ça m’a pris du temps pour retrouver mes esprits. Ç’a vraiment été dur. »

Visionner cette épreuve lui a longtemps été pénible, voire douloureux. Mais il peut maintenant bâtir sur cette expérience.

Je n’ai pas pu revoir la course avant un bon bout de temps. Et quand je l’ai finalement regardée, je voulais briser mon ordinateur. Ce n’est que dernièrement que j’ai pu la voir pour en tirer un apprentissage. » Mohammed Ahmed

« J’ai vraiment senti, pendant un certain temps, que je pouvais le faire (lutter pour une médaille). Il s’agit de me battre avec les meilleurs. Je pense que c’est ce que Rio m’a démontré, que je pouvais être là jusqu’à la fin. Je sais ce que c’est. Je sais ce que je dois faire. C’est la mémoire musculaire. »

Après la course, le détenteur du record canadien (13:01,74) souvient s’être senti comme un athlète différent.

« J’avais puisé au fond de mes énergies et je continuais de me pousser même si je n’en pouvais plus. Alors, c’est bon. »

Ahmed se félicite maintenant d’avoir couru avec autant d’ardeur, spécialement pendant une course rapide.

« Je crois que j’ai couru le dernier tour en 53 ou 54 secondes, c’est du niveau de l’élite mondiale. Il faut simplement y croire. Se frotter les coudes avec des gars comme Mo Farrah et la crème des coureurs de l’Afrique orientale, c’est une expérience inoubliable. Ça te force à voir grand. »

Dur de voyager

Né en Somalie et musulman, Mohammed Ahmed déplore le traitement dont il est l’objet quand il voyage et les ennuis que cela lui occasionne.

J’ai toujours eu des obstacles à franchir à la frontière américaine depuis mon tout jeune âge. J’ai grandi dans la région de Buffalo et je traversais la frontière souvent. J’ai toujours dû négocier avec des personnes qui me prenaient pour un terroriste. Je dois en rire même si c’est parfois difficile. Je suis très patient, comme ma mère. Mais il y a des gens qui appuient sur les mauvais boutons. Mohammed Ahmed

Il n’a pu se rendre à la Diamond league de Doha au début du mois de mai en raison du profilage qu’il a subi à l’aéroport de Portland.

« On m’a retenu pendant une demi-heure pour faire vérifier mon identité. La veille, j’avais essayé de m’enregistrer sur le vol, mais je ne pouvais même pas franchir la première étape, ce qui m’a mis la puce à l’oreille. J’aurais dû arriver à l’aéroport trois heures avant le départ. Mais j’avais un trajet de 20 heures et je ne voulais pas en rajouter. J’ai finalement raté mon vol. »

« J’ai tenté d’en réserver un autre, mais je serais arrivé une journée plus tard. Je raterai probablement les finales de la Diamond League à cause de ça parce que je suis 15e au classement, je crois, deux échelons trop loin. C’est ainsi. Espérons que ça ira bien pour les mondiaux », ajoute-t-il.

Ahmed vise encore très haut en vue de ces Championnats. Il souhaite décrocher des médailles aux 5000 et 10 000 m, même s’il est conscient que la compétition sera féroce.

« Mo est bon, il est presque imbattable depuis huit ans. Il sera à la maison et je sais ce que c’est que de courir contre lui, dans son pays. La foule est assourdissante, mais j’essaie d’avoir de grands rêves. Je le suis depuis que je suis jeune et j’espérais pouvoir connaître le même genre d’ascension que lui. J’espère que ce sera cette année. »