Après le mont Royal, Montréal aura sa réplique miniature, le Mont Réel

Un texte de Félix-Antoine Viens

L'idée est celle du collectif allemand ConstructLab. À l'invitation du Goethe-Institut et du consulat général de France à Québec, le groupe, qui réunit des Français, des Allemands et des Québécois, travaille présentement à construire la structure octogonale de bois, qui fera près de 5 mètres et dont le diamètre atteindra 16 mètres.

Escaliers, paliers et passerelles permettront aux visiteurs de gravir le Mont Réel et une brèche leur donnera la possibilité de pénétrer à l'intérieur de la structure, les protégeant des intempéries. Des concerts, des pièces de théâtre, des projections de films et divers ateliers collaboratifs y seront offerts gratuitement.

Concerts, pièces de théâtre, projections de films et ateliers collaboratifs seront offerts au Mont Réel Photo : Goethe-Institut Montréal

L'objectif premier de cette initiative est de réunir les gens du quartier dans cet espace situé au carrefour d'Outremont, du Mile-Ex et de Parc-Extension.

À Montréal, « on va à la montagne »

Alexander Römer, fondateur de ConstructLab, a obtenu carte blanche du Goethe-Institut. Architecte et charpentier, le Berlinois a voulu recréer l'esprit du mont Royal et le rôle que joue la montagne dans la vie des Montréalais.

En nous promenant à Montréal et en discutant avec les gens, tout le monde nous disait : "On va à la montagne à Montréal." C'est un symbole très fort pour la ville. C'est un endroit pour faire des activités, c'est là que les gens ont souvent leur premier baiser et, en même temps, il y a un grand cimetière. On trouvait ça curieux. Alexander Römer

Des collaborateurs au projet Mont Réel à Montréal Photo : ConstructLab

ConstructLab souhaitait au départ bâtir plusieurs sommets, à l'image du mont Royal, mais la complexité de l'ouvrage a convaincus les créateurs d'opter pour un sommet unique.

La construction aura nécessité trois semaines de travail. L'organisme Cecobois (Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois) a fourni la matière première et a prodigué de judicieux conseils aux artisans sur la construction d'une structure en bois adaptée au climat québécois.

Des collaborateurs au projet Mont Réel, à Montréal Photo : ConstructLab

Alexander Römer espère que le Mont Réel vivra quelques années et, surtout, qu'il sera adopté par les Montréalais et qu'il deviendra un lieu de rencontre.

« Les artistes locaux pourront l'utiliser et y créer leur propre scène. Il y a également une faille qui permet d'y entrer. Trente ou 40 personnes peuvent s'y réunir. »

Après Montréal, Genk

ConstructLab travaille en parallèle à la construction d'une immense arche dans la ville belge de Genk. La structure, cette fois résidentielle, comprendra 20 chambres, 1 cuisine et des salles de bains.

La structure The Arch, à Genk, en Belgique Photo : ConstructLab

Sur place, dans un atelier servant de laboratoire, une équipe s'active à développer un nouveau matériau fait de plastique recyclé, qui recouvrera la structure. Les montants de bois seront ensuite retirés pour laisser place à une arche en plastique.