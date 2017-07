Kei Nishikori tombe à Wimbledon

Auteur de 48 fautes directes contre 29 pour son adversaire, Nishikori a fait jeu plutôt égal avec Bautista Agut au cours des deux premières manches remportées par l'Espagnol.

Deux bris opportuns au quatrième acte ont toutefois donné un avantage insurmontable à Bautista Agut, qui a rendez-vous avec Marin Cilic (no 7) au tour suivant. Le Croate a défait l'Américain Steve Johnson en trois manches de 6-4, 7-6 (7/3) et 6-4.

Pas de chance pour les Canadiens en double

Les deux Canadiens en action au deuxième tour du double, Daniel Nestor et Vasek Pospisil, ont baissé pavillon.

Nestor et son partenaire français Fabrice Martin se sont inclinés 3-6, 4-6 et 4-6 devant le Croate Antonio Sancic et le Français Hugo Nys. Pospisil et le Français Julien Benneteau ont pour leur part subi une défaite de 6-7(1/7), 3-6 et 4-6 face au Croate Ivan Dodig et à l'Espagnol Marcel Granollers.

Plus de détails à venir.

Autre résultat (troisième tour) :