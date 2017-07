Hamilton le plus rapide en Autriche, Stroll 16e

Dans la deuxième séance d'essais libres, le Britannique a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) de 147 millièmes de seconde et son coéquipier Valtteri Bottas de 216 millièmes.

Contrairement à la première séance durant laquelle le Britannique a battu le record du tour en pneus tendres, il a utilisé les pneus ultratendres dans la seconde pour enregistrer son imbattable chrono de 1 min 5 s 483/1000.

Hamilton semble très à l'aise sur le circuit autrichien, malgré un petit souci d'allumage à sa voiture, qui l'a obligé à regagner le garage pour faire changer une bougie.

Vettel, très entouré par la presse après l'incident de Bakou, aura du mal à rester dans sa bulle tout au long du week-end.

Le Canadien Lance Stroll avait enregistré le 15e temps (1:08,041) dans la première séance, il a fini la deuxième en 16e position avec un chrono de 1:07,468 en ultratendres. Il a fini à 1,985 s du temps de référence.

Il a légèrement réduit l'écart avec son coéquipier Felipe Massa, d'un dixième par rapport à la première séance. Le Brésilien a terminé la deuxième séance avec le 14e temps (1:07,065), à 1,582 s du temps du pilote de Mercedes-Benz.

À la toute fin de la séance, après 90 minutes de travail, Stroll n'était toujours pas content de sa voiture.

« De grosses vibrations à l'arrière. Problème avec la traction », a-t-il dit à son ingénieur James Urwin par communication radio.

L'équipe Williams a évalué vendredi de nouvelles pièces aérodynamiques, mais uniquement dans la première séance. Elles ne semblent pas apporter les effets voulus. Les pilotes les auront à nouveau en piste samedi.

« Nous ne semblons pas aussi compétitifs qu'à Bakou, a constaté Stroll, détendu, devant la presse dans le paddock de Spielberg. On n'était pas à 100 % avec l'équilibre de la voiture. Il y a de petites choses sur lesquelles on peut travailler d'ici demain (samedi). »

« Mais nous avons la voiture que nous avons. Elle est bonne en ligne droite, mais dure à comprendre dans les virages à haute vitesse », a-t-il enchaîné.

Lance Stroll Photo : Getty Images/Mark Thompson

Stroll a été le plus rapide en vitesse de pointe. Il a été le seul à atteindre les 321 km/h.

« On a encore de la marge, et il faut voir comment la voiture réagit. Je pense que ça va être proche avec tout le monde, a analysé le Québécois, et aller chercher un dixième peut nous aider. On a une bonne voiture en configuration course. »

« Les nouvelles pièces aérodynamiques devraient nous faire gagner de deux à trois dixièmes, mais ça, c'est sur papier. En piste, c'est autre chose, et sans doute moins sur un petit circuit de 10 virages comme ici. »

Le circuit de Spielberg n'a en effet que 10 virages, et encore, c'est nouveau de cette année. Jusqu'en 2016, il comptait 9 virages, mais la FIA a harmonisé la configuration du circuit pour les courses motos et autos.

Et surtout, il n'y a pas de longue ligne droite comme dans les rues de Bakou, ce qui pénalise les pilotes Williams.

