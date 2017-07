« Unir le monde en 2026 » - Soccer Canada

Les trois fédérations ont annoncé la nouvelle jeudi par le biais d'un communiqué.

Spécialement adaptée pour gérer le format élargi du tournoi à 48 équipes, cette candidature conjointe sans précédent sera « la mieux placée pour unir le monde afin de célébrer le plus grand événement sportif de la planète », selon Soccer Canada.

La date limite pour les intentions de candidature a été fixée au 11 août. La date limite pour le dépôt des candidatures à la FIFA est le 16 mars 2018.

Le comité de candidature Canada-Mexique-États-Unis dit vouloir commencer immédiatement à contacter les villes et les partenaires. La région de la CONCACAF n'a pas accueilli le Mondial depuis 1994, quand le tournoi s'était tenu aux États-Unis.

Les membres du conseil d'administration incluent des représentants des trois fédérations membres et de la CONCACAF : Sunil Gulati (président), Steven Reed (Canada), Peter Montopoli (Canada), Decio De Maria (Mexique), Guillermo Cantu (Mexique), Carlos Cordeiro (États-Unis), Donna Shalala (États-Unis), Dan Flynn (États-Unis), Don Garber (États-Unis) et Victor Montagliani (CONCACAF).

John Kristick a été engagé comme directeur général du comité de candidature conjointe pour les trois fédérations membres de la CONCACAF. Il est accompagné de Jim Brown, nommé directeur des opérations techniques.

Les trois pays ont accueilli 13 éditions de la Coupe du Monde, tous genres confondus (hommes, femmes et catégories jeunesse), ce qui est plus que tout autre trio de nations géographiques liées, et ont établi des records d'entrées aux guichets pour cinq de ces événements.

La Coupe du Monde de 2026 sera la première avec le format élargi à 48 équipes, nécessitant des installations et des infrastructures plus importantes.

Le Canada a accueilli cinq tournois de la FIFA, dont récemment la Coupe du monde de soccer féminin en 2015. Près de 1,5 million de spectateurs ont assisté aux différentes confrontations.