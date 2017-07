« [Sebastian Vettel] est humain » - Lance Stroll

Le pilote canadien a vu comme tout le monde ce qui s'est passé à Bakou entre les deux rivaux au championnat Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Il a son opinion sur l'incident et l'a partagé, jeudi, dans le paddock de Spielberg.

« C’était très agressif. Peut-être un peu au-delà de la limite, mais ça arrive parfois en course automobile, admet le Québécois. Et il a, je crois, présenté ses excuses. »

« Il est humain, il a des émotions, et ce genre de choses peut arriver », a-t-il renchéri.

Après son podium à Bakou, Stroll a eu le temps de revenir sur terre. Il a rappelé que l'équipe avait bien géré la course et qu'il avait évité les problèmes en restant calme.

Il a aimé démarrer de la 8e position sur la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan, et souhaite répéter l'expérience, voire faire mieux.

« Je veux continuer à progresser comme pilote, j’aimerais que la voiture progresse aussi, a-t-il dit. Il faudrait qu’on puisse être plus souvent en haut de la grille, car c’est serré en milieu de grille. »

Une grosse évolution en Autriche

Lance Stroll a été entendu. L'équipe Williams a apporté en Autriche de nouvelles pièces aérodynamiques, déjà vues cette saison sur les Mercedes-Benz et sur les McLaren.

« Sur papier, ça marche évidemment, a commenté Stroll. Il faudra voir en piste. J'espère que ce sera un bon pas en avant. On ne se bat pas encore avec Red Bull, Ferrari et Mercedes-Benz. Ce sera encore avec Force India. »

« On ne peut pas demander un podium à chaque course, a-t-il ajouté, prudent. Mais nous pouvons marquer de gros points si on travaille bien. Et ça, ça veut dire se concentrer sur une chose à la fois. »

Williams est pour l'instant au 5e rang du classement des constructeurs, mais est talonnée par deux équipes. L'équipe britannique a une très maigre priorité de 4 points sur Toro Rosso, et de 16 sur la formation américaine Haas.

Williams a du chemin à faire pour se rapprocher de la 4e place au classement, avec 42 points de retard sur Force India.