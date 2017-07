[EN DIRECT] Le Canada contre la France en demi-finale de la Ligue mondiale

Il s'agit déjà du meilleur résultat de l'histoire du Canada, qui n'avait jamais terminé plus haut que la cinquième place en Ligue mondiale. En phase finale, les Canadiens ont baissé pavillon devant les Brésiliens en quatre manches de 25-21, 17-25, 25-19 et 25-19 et ont battu la cinquième équipe mondiale, la Russie, 25-23, 29-27 et 25-17.

Ne manquez rien de l'action en compagnie de Gilles Gagnon et de son analyste, l'ancienne membre de l'équipe canadienne Josée Corbeil.

Pour ne rien manquer des matchs, consultez notre calendrier complet de webdiffusions.