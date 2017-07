L'Impact sèchement battu à Houston

Le Dynamo n'aurait pas pu souhaiter meilleur départ. Andrew Wenger a converti une tête après 52 secondes de jeu, sur un corner de Mauro Manotas.

L'ancien de l'Impact (2012 à 2014) obtenait son 20e but en MLS, en 150 matchs.

Houston a doublé le coussin à la 23e minute, quand Alex a touché la cible du pied gauche. Une courte passe de Manotas a mis la table pour la frappe, en plein coeur de la zone adverse. Evan Bush a été battu à sa gauche.

L'une des rares occasions de marquer de l'Impact est survenue à la 28e minute. Matteo Mancosu menaçait du flanc gauche rapproché, mais un défenseur lui a ravi le ballon au dernier instant.

Le Dynamo aurait pu faire encore plus de dommages. À la 33e minute, Torres a envoyé une tête sur le poteau droit, à la suite d'un coup franc.

En toute fin de première demie, Mancosu a été bien repéré à l'embouchure droite, mais il est arrivé à court en tendant le pied.

Manotas a encore donné des maux de tête aux visiteurs en début de deuxième demie, mais Bush s'est distingué sur son tir de près, à la 54e minute.

Le premier tir cadré de l'Impact est survenu à la 60e minute. Tyler Deric a frustré Mancosu avec un beau plongeon à sa gauche.

Un peu plus tôt, Oduro avait tiré trop haut sur un centre impeccable de Daniel Lovitz.

À la 68e minute, Rodriguez a porté le pointage à 3-0 avec une frappe précise dans le coin inférieur droit, inscrivant ainsi son premier but en MLS.

