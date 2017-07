65 000 personnes chantent à l'unisson Bohemian Rhapsody, de Queen

La vidéo, qui montre une scène vide alors que la foule s’étend dans le parc, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Dès les années 1970, le groupe britannique Queen a fait la pluie et le beau temps sur la scène rock avec des succès tels que Somebody to Love, Killer Queen et We Are the Champions.

La pièce Bohemian Rhapsody, parue en 1975 sur A Night at the Opera, est devenue un classique du rock, entre autres grâce aux prestations vocales de Queen, dont celle de son chanteur, Freddie Mercury.

Le chanteur de Queen est mort à Londres le 24 novembre 1991 à 45 ans.

Billie Joe Armstrong, chanteur et guitariste du groupe Green Day Photo : BST Hyde Park

Le groupe californien Green Day termine une tournée européenne vendredi. Il offrira par la suite une série de concerts en Amérique du Nord à compter du 1er août.