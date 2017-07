Tsonga atteint aisément le troisième tour à Londres

La 10e raquette mondiale et 12e tête de série à Londres a pris moins de deux heures pour boucler la rencontre.

Tsonga a su répondre avec brio lors de chaque moment critique. Il a sauvé quatre balles de bris. Le demi-finaliste à Wimbledon en 2011 et 2012 a également réussi 32 coups gagnants et 13 as.

Le Français de 32 ans a disputé son 600e match sur le circuit de l'ATP et affrontera au prochain tour l'Américain Sam Querrey (no 24).

Plus de détails à venir.

Autres résultats :

Deuxième tour

Roberto Bautista Agut (ESP/no 18) bat Peter Gojowczyk (GER) 6-2, 6-1, 3-6, 6-3

Sam Querrey (USA/no 24) bat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 4-6, 6-3, 6-3

Aljaz Bedene (GBR) bat Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 3-6, 6-3, 6-3

Gilles Müller (LUX/no 16) bat Lukas Rosol (CZE) 7-5, 6-7 (7/9), 4-6, 6-3, 9-7

Kei Nishikori (JPN/no 9) bat Sergiy Stakhovsky (UKR) 6-4, 6-7 (7/9), 6-1, 7-6 (8/6)

Premier tour