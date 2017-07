Un texte de Valérie-Micaela Bain

Lorsque la magie fait appel à la poésie, le résultat donne Rêveurs définitifs – un voyage dans l'irréel.

En magie traditionnelle, un magicien effectue une démonstration. Dans ce cas-ci, les personnes sur scènes sont elles-mêmes transportées par la magie.

Le mouvement appelé « magie nouvelle » est né en France il y a une quinzaine d'années. Ses créateurs souhaitaient réinventer la discipline en incluant la danse, le théâtre et l'humour à leurs numéros. Ainsi, l'esthétisme et le volet artistique sont au cœur de leur travail.

Selon Raphaël Navarro, le metteur en scène du spectacle, une centaine d'artistes se revendiquent de ce mouvement-là, « mais là, vous avez vraiment les auteurs et les interprètes les plus importants de ce qui est en train de monter avec la magie nouvelle ».

J'avais la sensation qu'on pouvait écrire la magie de façon différente et qu'on pouvait générer des émotions qui ne sont pas les mêmes, amener les spectateurs à un endroit où on n'est pas uniquement [dans le] trucage ou [dans le] "comment ça marche", mais vraiment dans la sensation que tout est possible. Raphaël Navarro.

Raphaël Navarro, metteur en scène du spectacle « Rêveurs définitifs – un voyage dans l’irréel » Photo : Radio-Canada

De la magie de nouvelles technologies

Afin d'émerveiller le public, Rêveurs définitifs marie techniques traditionnelles et nouvelles technologies. Au cours du spectacle de 80 minutes, les danseurs lévitent, les objets planent, se métamorphosent, apparaissent et disparaissent.

« Je dirais que c'est l'espace quasiment avant le sommeil, cet espace où on est à deux doigts de s'endormir, on ne sait pas si ce qu'on vit est réel ou pas », explique l’humoriste et magicien Éric Antoine.

Le spectacle de nouvelle magie « Rêveurs définitifs – un voyage dans l’irréel » Photo : Radio-Canada

Pour son numéro, Yann Frisch a choisi d'allier sa formation de jongleur et de clown à sa passion pour la magie.

Tout comme son personnage, le public pourrait être dépassé par les balles qui surgissent de nulle part puis s'éclipsent.

On est rarement confronté à des situations qu'on ne comprend absolument pas. Ici, on est face à quelque chose qui dépasse l'entendement. On n’a aucune idée comment réagir. Yann Frisch

Rêveurs définitifs – un voyage dans l'irréel est présenté au Théâtre Saint-Denis jusqu'au 15 juillet.