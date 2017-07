Azarenka au troisième tour à Wimbledon

Deux fois championne aux Internationaux d'Australie, le meilleur résultat d'Azarenka sur la pelouse londonienne est une présence dans le carré d'as en 2011 et en 2012.

Vesnina, demi-finaliste du tournoi en 2016, a été brisée à quatre reprises en huit occasions.

Azarenka a réalisé huit as, tandis que la 15e tête de série n'en a réussi aucun.

La Bélarusse de 27 ans a redescendu au 683e rang du classement de la WTA après avoir donné naissance à son premier enfant en décembre.

En huit duels entre les deux joueuses, Azarenka l'a emporté chaque fois. Elle fera face à une favorite du public au prochain tour, la Britannique Heather Watson.

Dans le tableau de double, Gabriela Dabrowski a subi une élimination d'entrée de jeu. La Canadienne et sa partenaire Xu Yifan (no 10), représentant la Chine, ont été surprises 2-6 et 2-6 par la Belge Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs.

Autres résultats (2e tour) :