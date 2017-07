Randy Ambrosie à la tête de la LCF

Une conférence de presse a été déployée à Toronto pour formellement présenter le 14e commissaire de l'histoire de la ligue, qui a ainsi remplacé Jeffrey Orridge. Celui-ci s'est retiré le mois dernier après avoir occupé le poste pendant un peu plus de deux ans.

« C’est un honneur d’avoir cette occasion de travailler à titre de commissaire de la Ligue au nom de nos gouverneurs, de nos équipes et, plus important encore, de nos partisans, a déclaré Ambrosie.

« Ma vie professionnelle a été marquée par ma passion pour le football canadien et par ma passion de contribuer à bâtir des entreprises. De pouvoir combiner les deux est un rêve qui devient réalité, et de le faire au sein d’une organisation si importante pour tant de Canadiens est un privilège. »

Le président du Bureau des gouverneurs, Jim Lawson, agissait à titre de commissaire par intérim depuis le départ d'Orridge.

« Randy a tout ce qu’il faut. Il a été un excellent joueur, qui a su surmonter l’adversité et les blessures pour devenir un champion. Et il est devenu un dirigeant qui a trouvé comment avoir du succès dans le monde des affaires et de la finance », a soulevé Lawson.

« Il aime profondément la LCF, il comprend et respecte ses joueurs et ses entraîneurs, il possède des liens avec ses partenaires et il connaît très bien l’importance des supporteurs, qui rendent possible tout ce que nous faisons », a-t-il poursuivi.

Ambrosie, un homme de 54 ans originaire de Winnipeg, a disputé neuf saisons dans la LCF en tant que joueur de ligne offensive avec les Stampeders de Calgary, les Argonauts de Toronto et les Eskimos d'Edmonton (1985-1993), où il a d'ailleurs remporté la Coupe Grey à sa dernière campagne.

Ambrosie a aussi été finaliste pour l'obtention du poste de commissaire de la LCF avant qu'il soit offert à Orridge.