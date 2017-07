De nouveaux visages face aux Lions

Le plus récent éclopé est le demi de coin Jonathon Mincy, victime d'une commotion cérébrale lors du quatrième quart du match perdu 23-19 aux mains des Eskimos vendredi.

Il est assuré de rater le duel contre les Lions de la Colombie-Britannique, jeudi, au stade Percival-Molson.

Son nom est venu s'ajouter à ceux de Travis Hawkins et Greg Henderson, sans compter qu'Anthony Sarao n'a toujours pas été utilisé cette saison. Ajoutez à cela le nom du secondeur Chip Cox, victime d'une contusion au genou dans la rencontre à Edmonton.

Le vétéran devrait toutefois être en uniforme jeudi, et Thorpe compte l'utiliser comme demi défensif.

« Vous ne contrôlez pas les blessures, a dit Thorpe après l'entraînement au stade olympique. Sachant cela, nous avons tenté de nous bâtir une formation avec le plus de profondeur possible en fonction des contraintes imposées par les règles de la LCF. Nous sommes chanceux. Les joueurs que nous avons rappelés, Donald Unamba fils et Jalen Rodgers, avaient été libérés au camp d'entraînement. »

« Don est entré dans le match et a joué à deux positions pour nous à Edmonton. Il a été solide. C'est tout à l'honneur des joueurs et de la façon dont ils se préparent. De notre côté, on doit s'assurer qu'ils sont prêts quand ils sont appelés en renfort. »

Que les joueurs soient prêts à prendre la relève de la façon dont Onumba ou Dominique Tovell l'ont fait au cours des dernières semaines montre aussi à quel point ils sont bien préparés par Thorpe et son équipe.

Surtout que ces nouveaux venus n'ont pas une tâche allégée.

« On ne peut pas simplifier notre livre de jeux, a noté Thorpe. Nous nous tirions dans le pied si nous le faisions. S'il y a quoi que ce soit, nous en demandons plus à ces joueurs. Nous tentons de les aider pour ce qui est des schémas de jeux, mais nous avons des attentes élevées et nous devons nous assurer de les atteindre, peu importe les effectifs. »

De pouvoir compter sur des vétérans comme Cox, qui peut jouer un peu partout comme secondeur ou demi défensif, aide grandement la tâche de Thorpe.

« Absolument. C'est pour cette raison que lorsque nous établissons notre formation, nous tentons de compter sur des gars qui peuvent jouer plus d'une position, a-t-il expliqué. Il faut qu'ils soient polyvalents. Nous le leur disons dès le premier jour du camp : vous arrivez peut-être ici comme demi défensif, mais vous allez devoir effectuer des tâches habituellement réservées aux secondeurs, et vice versa. Regardez Branden Dozier! C'est un gars qui a joué comme demi défensif et secondeur pour nous. Ça doit être comme ça pour tout le monde. »