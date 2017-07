Des immigrants se racontent dans des cabines téléphoniques à Times Square

L’artiste américain d'origine afghane Aman Mojadidi a placé trois cabines téléphoniques au centre de Manhattan dans lesquelles on peut écouter des immigrants raconter leurs histoires de voyage. L’installation s’intitule Once Upon a Place (Il était un endroit).

Impossible d'y effectuer un appel. Dès qu’on décroche le combiné, on entend ces personnes immigrées raconter leurs périples.

Aman Mojadidi a demandé à ces nouveaux New-Yorkais, sans leur poser de questions, de parler de leur voyage pendant 15 minutes ou plus dans leur propre langue.

Regardez la vidéo présentant l'installation (en anglais) :

En effet, l’artiste n’a pas voulu que ces témoignages soient traduits s’ils n’étaient pas en anglais. « Même si vous ne comprenez pas la langue, vous pouvez sentir l'émotion, comme si c'était une chanson », explique-t-il.

Jusqu’au 5 septembre, ceux qui se trouvent à Times Square pourront écouter jusqu'à environ cinq heures trente d’enregistrements de près de 70 histoires d’immigration.

S’adapter à l’ère politique américaine actuelle

Aman Mojadidi avait commencé à développer son projet à l’été 2014, bien avant le début de la dernière campagne présidentielle américaine et de la publication des premiers commentaires de Donald Trump contre l’immigration clandestine.

Il l'a donc modifié à la suite du changement de climat politique. Au départ, il voulait mettre sur pied des ateliers dans plusieurs quartiers de New York afin de favoriser les lieux de rencontre et d’interaction.

L'installation « Once Upon a Place » (Il était un endroit) d'Aman Mojadidi à Times Square Photo : Getty Images/Spencer Platt

En raison de la nervosité des immigrants (certains clandestins) approchés, qui ne voulaient pas se retrouver en public, Aman Mojadidi a dû réaliser des entrevues individuelles.

L’artiste précise qu'il existe un lien entre l’histoire des cabines téléphoniques et celles des immigrants. La disparition des cabines est celle « de toutes les histoires coincées dans ces téléphones », dit-il.

Il aimerait bien installer de telles cabines téléphoniques à Paris, où il vit, ou sur les parcours empruntés par les migrants, qui pourraient raconter leurs expériences et les télécharger sur un site Internet.