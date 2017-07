La FIA ne sanctionnera pas plus Sebastian Vettel

Vettel et le patron de l'équipe Ferrari Maurizio Arrivabene ont été convoqués au siège de la FIA, à Paris, lundi.

La FIA a émis un communiqué après la rencontre durant laquelle le pilote allemand a été mis devant ses faits et gestes de Bakou.

« Le président de la FIA Jean Todt a décidé à l'issue de la réunion que le dossier était clos, peut-on lire.

« M. Todt a clairement indiqué que s'il devait y avoir une répétition d'un tel comportement, la question serait immédiatement renvoyée vers le Tribunal international de la FIA pour une enquête plus approfondie », précise le communiqué.

Vettel a pris la responsabilité de l'incident et a présenté ses excuses, a précisé le communiqué.

« Le sport de haut niveau est un environnement où les esprits peuvent s'échauffer, admet Todt. Mais c'est le rôle des athlètes de gérer la pression calmement et de se conduire de manière respectueuse des règles et de leur statut. Ils sont des héros pour des millions d'amateurs. »

Vettel avait reçu une double sanction à Bakou : pendant la course un passage obligé aux puits, avec un arrêt complet de 10 secondes et après la course, trois points de pénalité pour mauvaise conduite.

Au 12e point de pénalité (en 12 mois), c'est une suspension automatique d'une course.

Le pilote allemand s'est engagé par ailleurs à participer à « des actions éducatives » dans divers championnats, dont la F2 et la F3, et participera à un séminaire de commissaires de la FIA.

L'Allemand ne pourra plus participer, jusqu'à la fin 2017, aux campagnes de sécurité routière que mène la FIA.