Radulov à Dallas, Hemsky à Montréal

Le Russe de 30 ans touchera 6,25 millions en moyenne pour les cinq prochaines saisons.

Le Canadien de Montréal et les Stars étaient les deux candidats les plus sérieux pour retenir ses services. Le directeur général du Canadien Marc Bergevin avait laissé entendre que les pourparlers n'avançaient pas à son goût.

« Les demandes... tu tomberais en bas de ta chaise, avait-il dit dimanche. Je pense que, tranquillement, [Radulov] a réalisé que ce qu'il voulait avoir, ce n'était pas une réalité. »

L'ailier droit de 6 pi 2 po et 205 livres célébrera son 31e anniversaire le 5 juillet. il a disputé 76 rencontres avec le Tricolore la saison dernière. Il a marqué 18 buts en plus d'ajouter 36 mentions d'aide, un sommet chez le Canadien. Il a aussi été le meilleur pointeur du club avec sept points (2 buts et 5 mentions d'aide) en 6 matchs éliminatoires.

En 230 rencontres en carrières avec les Predators de Nashville et le Canadien, le Russe a marqué 65 buts et amassé 91 mentions d'assistance pour 156 points.

Avant de revenir à la LNH, Radulov a passé huit saisons dans la KHL, où il a inscrit 492 points (169-323) en 391 matchs. Au cours de son passage dans la Ligue continentale, il a terminé au sommet du classement des marqueurs à trois occasions, en 2010-2011, 2011-2012 et 2014-2015, en plus de finir deuxième en 2012-2013 et 2015-2016.

Hemsky s'amène à Montréal

Thomas Greiss et Ales Hemsky Photo : Associated Press/Tony Gutierrez

Premier signe de la fin des négociations avec Radulov, le Canadien a annoncé la signature de l'attaquant Ales Hemsky. L’entente d’un an lui rapportera 1 million.

Le Tchèque de 33 ans a été limité à seulement 15 rencontres avec les Stars la saison dernière en raison d'une blessure à la hanche subie à la Coupe du monde de hockey et qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il a inscrit 7 points (4 buts et 3 mentions d’aide).

En 838 matchs disputés dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton, les Sénateurs d'Ottawa et les Stars de Dallas, le droitier a accumulé 575 points (174 buts, 398 passes décisives). Il a également récolté 21 points (7-14) en 43 rencontres éliminatoires.