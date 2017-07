Une rare apparition de Gord Downie lors des festivités à Ottawa

L'artiste, qui est atteint d'un cancer du cerveau incurable, fait peu d'apparitions publiques depuis la dernière tournée du groupe, mais il profite toujours de celles-ci pour parler en faveur des Autochtones. Il a fait un discours lors des activités de l'événement We Day, le mouvement créé par Craig Kielburger, un activiste pour le droit des enfants.

Gord Downie a souligné que les jeunes Autochtones ne peuvent toujours pas aller à l'école proche de leur résidence et doivent s'exiler loin de leur famille. Cet exil leur occasionne les mêmes problèmes vécus dans les anciens pensionnats autochtones.

Des leaders autochtones soulignent régulièrement des cas de jeunes qui sont morts après avoir adopté un style de vie dangereux, ne bénéficiant plus de l'appui de leur communauté. « Ça arrive encore, même si les pensionnats autochtones n'existent plus. Ces enfants doivent voyager loin pour étudier », a dit Downie dans un discours entrecoupé de silences.

Il a ajouté que la jeunesse canadienne pouvait apprendre beaucoup du drame des pensionnats autochtones, où de nombreux enfants ont souffert d'abus sexuels, physiques et émotionnels.

Vous êtes la première génération du nouveau et vrai Canada. Je vous aime, a-t-il dit sous les applaudissements. Vous et les Autochtones, ensemble, ferez ce nouveau pays. Les 150 prochaines années ne ressembleront pas au passé. C'est excitant et c'est vrai.

Gord Downie