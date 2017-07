Françoise Abanda victorieuse à Wimbledon

Abanda, qui vient au 142 rang de la WTA, a disputé un match sans reproche contre une joueuse mieux classée. Kurumi Nara occupe le 94e rang.

La joueuse de 20 ans, originaire de Montréal, n'a mis qu'une heure et 23 minutes pour l'emporter.

Au deuxième tour, Abanda affrontera la gagnante du match qui opposera Jelena Ostapenko à Aliaksandra Sasnovich.

Victoire de Venus

L'Américaine Venus Williams, 11e au classement WTA, s'est aussi retrouvé dans le cercle des gagnantes

Venus Williams Photo : Getty Images/Michael Steele

Elle a battu la Belge Elise Mertens, 54e au monde, 7-6 (9/7) et 6-4.

Méritante et patiente, Mertens a sauvé deux balles de match, avant que la pluie n'interrompe la rencontre pour une bonne demi-heure.

La joueuse américaine l'a ensuite emporté à sa troisième balle de match, en deux manches de 7-6 (9/7) et 6-4 en 1 heure 40 minutes pour passer au deuxième tour du tournoi.

C'était son premier match sur gazon cette année. Elle a remporté le tournoi de Wimbledon en 2008, et avait atteint les demi-finales en 2016.

En conférence de presse, Venus Williams a éclaté en sanglots, après une question concernant l'accident de la route qui a coûté la vie à un homme de 78 ans et dans lequel elle est impliquée.

« Il n'y a pas de mots pour décrire comme je suis dévastée... Cela me laisse sans voix... », a affirmé la quintuple lauréate du tournoi -entre 2000 et 2008- avant de fondre en larmes.

L'aînée de la fratrie Williams, 37 ans, a quitté la salle d'interview pour reprendre ses esprits.

L'ancienne numéro un mondiale, désormais 11e au classement WTA, a été déclarée jeudi responsable par la police de Palm Beach Gardens (Floride) d'un accident de la route qui a provoqué la mort d'un homme de 78 ans.

Halep n'a pas lésiné

De son côté, la Roumaine Simona Halep, no 2 au classement WTA, a facilement battu la Néo-Zélandaise Marina Erakovic (6-4, 6-1), issue des qualifications et 129e au monde.

La finaliste des Internationaux de France pourrait ravir la place de no 1 à l'Allemande Angelique Kerber à Wimbledon.

La Tchèque Petra Kvitova, 12e au classement mondial et tête de série no 11, a remporté de façon convaincante son premier match sur le gazon anglais, 6-3 et 6-4 en 1 heure 24 minutes.

Elle a ajusté son tennis face à la suédoise Rebecca Larsson, avec 7 as et 5 double fautes.

Sa blessure à la main gauche subie au printemps n'a pas semblé la gêner outre mesure face à la Suédoise Rebecca Larsson.

Autres résultats

Simple dames (1er tour) :

Elina Svitolina (UKR/no 4) bat Ashleigh Barty (AUS) 7-5, 7-6 (10/8)

bat Ashleigh Barty (AUS) 7-5, 7-6 (10/8) Madison Keys (USA/no 17) bat Nao Hibino (JPN) 6-4, 6-2

bat Nao Hibino (JPN) 6-4, 6-2 Barbora Záhlavová Strýcová (CZE/no 22) bat Verónica Cepede (PAR) 6-3, 6-3

bat Verónica Cepede (PAR) 6-3, 6-3 Carina Witthöft (GER) bat Mirjana Lucic-Baroni (CRO/no 26) 6-3, 5-7, 8-6

6-3, 5-7, 8-6 Kristýna Plísková (CZE) bat Roberta Vinci (ITA/no 31) 7-6 (8/6), 6-2

7-6 (8/6), 6-2 Qiang Wang (CHN) bat Kai-Chen Chang (TPE) 6-3, 6-4

Camila Giorgi (ITA) bat Alizé Cornet (FRA) 5-7, 6-4, 6-4 Aryna Sabalenka (BLR) bat Irina Khromacheva (RUS) 6-3, 6-4

Beatriz Haddad Maia (BRA) bat Laura Robson (GBR) 6-4, 6-2

Francesca Schiavone (ITA) bat Mandy Minella (LUX) 6-1, 6-1













Maria Sakkari (GRE) bat Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 6-4





Simona Halep (ROM/N.2) bat Marina Erakovic (NZL) 6-4, 6-1