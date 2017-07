Eugenie Bouchard éliminée, Françoise Abanda victorieuse à Wimbledon

Bouchard a commis 24 fautes directes dans la défaite (14 pour Suarez Navarro).

Plus de détails à venir.

Abanda l'emporte

L'autre Québécoise en action lundi, Françoise Abanda, a été constante tout au long de son match, avec comme résultat une première victoire au prestigieux tournoi anglais.

Lundi, elle a eu raison au premier tour de la Japonaise Kurumi Nara en deux manches de 6-2 et 6-4, sur le gazon de l'All England Club.

Abanda, qui vient au 142 rang de la WTA, a disputé un match irréprochable contre une joueuse mieux classée. Kurumi Nara occupe le 94e rang.

La joueuse de 20 ans, originaire de Montréal, n'a mis que 1 heure et 23 minutes pour l'emporter.

Au deuxième tour, Abanda affrontera Jelena Ostapenko. La lauréate de Roland-Garros a battu la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich en trois manches de 6-0, 1-6 et 6-3.

Victoire de Venus

L'Américaine Venus Williams, 11e au classement WTA, s'est aussi retrouvée dans le cercle des gagnantes.

Venus Williams Photo : Getty Images/Michael Steele

Elle a battu la Belge Elise Mertens, 54e au monde, 7-6 (9/7) et 6-4.

Méritante et patiente, Mertens a sauvé deux balles de match, avant que la pluie n'interrompe la rencontre pour une bonne demi-heure.

La joueuse américaine l'a ensuite emporté à sa troisième balle de match, en deux manches de 7-6 (9/7) et 6-4 en 1 heure 40 minutes, pour passer au deuxième tour du tournoi.

C'était son premier match sur gazon cette année. Elle a remporté le tournoi de Wimbledon en 2008, et avait atteint les demi-finales en 2016.

En conférence de presse, Venus Williams a éclaté en sanglots, après une question concernant l'accident de la route qui a coûté la vie à un homme âgé et dans lequel elle est impliquée.

« Il n'y a pas de mots pour décrire comme je suis dévastée... Cela me laisse sans voix... » a affirmé la quintuple lauréate du tournoi - entre 2000 et 2008 - avant de fondre en larmes.

L'aînée de la fratrie Williams, âgée de 37 ans, a quitté la salle d'entrevues pour reprendre ses esprits.

L'ancienne no 1 mondiale, désormais 11e au classement WTA, a été déclarée jeudi, par la police de Palm Beach Gardens (Floride), responsable d'un accident de la route qui a provoqué la mort d'un homme de 78 ans.

Halep n'a pas lésiné

De son côté, la Roumaine Simona Halep, no 2 au classement WTA, a facilement battu la Néo-Zélandaise Marina Erakovic (6-4, 6-1), issue des qualifications et 129e au monde.

La finaliste des Internationaux de France pourrait ravir la place de no 1 à l'Allemande Angelique Kerber à Wimbledon.

La Tchèque Petra Kvitova, 12e au classement mondial et tête de série no 11, a remporté de façon convaincante son premier match sur le gazon anglais, 6-3 et 6-4 en 1 heure 24 minutes.

Elle a ajusté son tennis face à la suédoise Rebecca Larsson, avec 7 as et 5 doubles fautes.

Sa blessure à la main gauche subie au printemps n'a pas semblé la gêner outre mesure lors de cet affrontement.

Autres résultats

Simple dames (1er tour) :