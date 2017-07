Devante Smith-Pelly avec les Capitals

Le contrat est d’un an et deux volets. L’ancien du Canadien de Montréal gagnera 650 000 dollars s’il joue avec Washington, et 300 000$ s’il est dans la Ligue américaine, avec les Bears de Hershey.

Le droitier de 25 ans a marqué 9 points (4 buts et 5 mentions d’aides) en 53 matchs dans l’uniforme des Devils du New Jersey en 2016-2017.

En 266 rencontres dans la LNH avec les Devils, le Canadien et les Ducks d’Anaheim, Smith-Pelly a accumulé 33 buts et 44 mentions d’aide.