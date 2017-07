Patrick Marleau s’entend avec les Maple Leafs 

Il aura fallu plus de 24 heures après l'ouverture du marché des joueurs autonomes avant que les deux parties ne s'entendent.

Le montant total de ce contrat de trois saisons est de 18,75 millions de dollars américains. Ce contrat fait de Marleau le joueur le mieux payé des Leafs.

L'an dernier, Marleau a marqué 27 buts et ajouté 19 passes pour un total de 46 points en saison régulière. Il a ajouté trois buts et une passe en six matchs de séries éliminatoires.

Âgé de 37 ans, Marleau a été repêché au deuxième rang lors en 1997 et il a passé 19 saisons au sein de l'organisation des Sharks de San José. Ce nouveau contrat durera jusqu'en 2019-20. L'athlète de Swift Current, Saskatchewan, aura alors 40 ans.

Ayant atteint la marque des 20 buts lors de 14 saisons, il a dépassé le plateau des 1000 points dans la LNH avec 508 buts et 574 passes en saison régulière.

Marleau détient plusieurs records d'équipe liés aux performances offensives et il vient au 7e rang de la LNH avec 98 buts gagnants au cours de sa carrière.