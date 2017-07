Poehling et Ikonen scrutés à la loupe par le Canadien

Un texte d’Olivier Tremblay

Les aspirants Canadiens sont issus de diverses sources (repêchages de 2014 à 2016, autonomie et invitation), mais c’est surtout une belle occasion de voir à l’œuvre les jeunes produits du dernier encan de la LNH.

Le centre Ryan Poehling, choix des Montréalais au premier tour, profite pleinement de son tout premier séjour dans la métropole, sans s’imposer de pression.

« Je tiens à prendre le temps de bien me former comme joueur, a assuré le jeune joueur de centre. On n’arrive pas dans la Ligue nationale de hockey comme dans une ligue de développement. Il faut être prêt à jouer. Je me donne un an, voire deux. »

Tandis que Poehling semble déjà à l’aise avec les journalistes, le Finlandais Jona Ikonen était visiblement impressionné à la vue des nombreux micros.

Pas de soucis à ce chapitre, par contre : il s’attend à rester dans la relative quiétude de la Ligue élite de Suède la saison prochaine. D’ici là, Ikonen entend montrer ses qualités au personnel du Tricolore.

« J’adore avoir la rondelle, a indiqué Ikonen. Je dois m’adapter un peu à la patinoire plus petite, mais je remarque surtout la rapidité du jeu. Je jouerai contre des joueurs forts physiquement la saison prochaine en Suède. C’est une très bonne ligue. »

Bourque est prêt pour les professionnels

Greenfield Park continue d’être bien représenté chez le Canadien. Après Torrey Mitchell, le défenseur Simon Bourque en est venu à une entente avec le club de son enfance en mars dernier, premier fait saillant d’une grosse année qui lui a aussi offert une Coupe du Président avec les Sea Dogs de Saint-Jean.

Entrevue avec Simon Bourque

Le départ de nombreux défenseurs a donné des ailes aux jeunes arrières qui cherchent à se tailler un poste. Cette nouvelle réalité, en plus du transfert du club-école vers Laval, est une grande source de motivation pour Bourque.

« Dans le monde du hockey, il y a toujours quelqu’un qui veut ton travail, a rappelé Bourque. Tu ne peux pas y aller à moitié. Il faut tout donner. Mon plan reste le même : je veux jouer chez les professionnels la saison prochaine. »