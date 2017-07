Carey Price obtient une prolongation de contrat de 8 ans

Price sera donc sous contrat jusqu'à la fin de la saison 20125-2026.

Âgé de 29 ans, il a complété sa 10e campagne avec le Canadien dans la LNH en 2016-2017.

En 62 parties, le gardien de 6'03'' et 226 lb a présenté une fiche de 37 victoires, 20 défaites et cinq défaites en temps supplémentaire.

Price a inscrit trois jeux blancs, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,23. Il a bloqué 1656 des 1794 tirs qu'il a affrontés, pour un taux d'efficacité de ,923.

Récipiendaire de la coupe Molson pour la saison 2016-2017, Price a été l'un des trois finalistes à l'obtention du trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la saison dans la LNH. Le cerbère a pris part à son cinquième Match des Étoiles, présenté en janvier dernier à Los Angeles.

Depuis 2007-2008, Price montre une fiche de 270-175-55 en 509 parties en saison régulière.

Il vient au troisième rang des gardiens dans l'histoire de l'équipe pour les matchs joués et les victoires, et au quatrième échelon avec 39 jeux blancs en carrière. Il présente une moyenne de buts alloués de 2,40 et un taux d'efficacité de ,920.

En 2014-2015, Price a établi un record d'équipe pour un gardien, remportant 44 victoires. Il a alors mis la main sur les trophées Hart, Vézina, Ted Lindsay et Jennings.

Sur la scène internationale, Price a remporté la médaille d'or avec le Canada au Championnat du monde junior en 2007, aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, ainsi qu'à la Coupe du Monde de hockey en septembre dernier.

Price a de plus aidé les Bulldogs de Hamilton (AHL) à mettre la main sur la coupe Calder en 2007.

Originaire d'Anahim Lake, en Colombie-Britannique, Price a été le premier choix (premier tour, cinquième au total) du Canadien lors du repêchage amateur de 2005.