Le Festival international de jazz de Montréal célèbre la musique de La La Land

Si La La Land a été l’un des longs métrages les plus populaires du début de cette année dans de nombreux pays, la musique y est sans aucun doute pour beaucoup. Le long métrage de Daniel Chazelle, avec Emma Stone et Ryan Gosling dans les rôles principaux, a d’ailleurs récolté les Oscars de la meilleure musique originale et de la meilleure chanson fin février.

Il n’est dès lors pas étonnant que des producteurs aient souhaité donner une autre vie à ces créations. Une tournée de concerts a ainsi été organisée à travers le monde, après une première à Los Angeles fin mai. À chaque fois, un orchestre local se charge de jouer les différents morceaux.

Dimanche, à partir de 19h30, c’est l’Orchestre métropolitain, dirigé spécialement par l’Américain Erik Ochsner, qui reprendra les différents morceaux de La La Land pendant que les images du film seront projetées sur un écran. Joint par RDI, le compositeur de la musique du film Justin Hurwitz a expliqué combien il était enchanté par ce projet. Selon lui, ses oeuvres gagnent en qualité grâce au talent des orchestres.

C’est encore plus grandiose qu’on ne se l’imagine, car chacun de ses musiciens y ajoute sa petite touche et il en résulte un travail de groupe incroyable. C’est tellement plus humain que l’idée qu’on en a lorsqu’on écrit les notes. Justin Hurwitz, compositeur de La La Land

Andrea Lindsay rend hommage à la musique francophone

Un peu plus d’une heure avant La La Land, le festival mettra en lumière la jolie voix d’Andrea Lindsay. La chanteuse née en Ontario montera à 18 h sur la scène de L’Astral pour Entre le jazz et la java.

Le spectacle, à l’image de son récent album du même nom, rend hommage à quelques grands artistes de la chanson francophone et reflète l’amour de l’Anglophone pour la langue de Molière. Entourée de quelques musiciens, l’auteure-compositrice-interprète reprendra notamment des titres de Serge Gainsbourg, Boris Vian, Claude Nougaro, Diane Tell ou encore Michel Rivard.

En entrevue sur RDI dimanche matin, la chanteuse, qui a découvert le français grâce à la musique vers l’âge de 18 ans, a loué le talent de ces artistes qui « jouent avec les mots ». Elle dit également apprécier l’humour qui accompagne leurs créations.

Entrevue avec Andrea Lindsay

Du côté des concerts extérieurs, le blues de Jim Zeller (scène Bell) et l’hommage de Betty Bonifassi aux chants d’esclaves enregistrés en son temps par Alan Lomax (scène TD) seront notamment au rendez-vous dimanche.