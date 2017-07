Marcel Kittel vainqueur de la deuxième étape du Tour de France

Kittel a su devancer au fil d'arrivée le champion de France Arnaud Démare et un autre Allemand, André Greipel.

« Je suis sorti au bon moment dans le sprint. J'étais dans la roue de Colbrelli, j'ai attendu un peu et j'y suis allé plein gaz, a déclaré Kittel. Le maillot jaune ? Le final risque d'être ardu et il faut voir ce que je pourrai faire. Dans l'équipe, on a d'autres coureurs, comme Matteo (Trentin) et Philippe Gilbert qui ont plus de chances pour la victoire d'étape. Et c'est ça la priorité. »

Le Britannique Geraint Thomas (Sky) a conservé son maillot de leader après cette étape durant laquelle les deux premiers de l'an passé, Chris Froome et Romain Bardet, ont chuté sans gravité.

« Il y a eu une chute devant, plusieurs d'entre nous sont tombés mais, en gros, ça va. Il faut rester sur le qui-vive, a pour sa partprécisé Thomas. Le maillot jaune ? Je ne sais pas du tout combien de temps je vais le conserver, j'espère le plus longtemps possible. Mais je l'ignore. »

Kittel, âgé de 29 ans, s'est imposé pour la dixième fois dans le Tour de France. Le grand Allemand (1,88 m pour 82 kg) a remporté son dixième succès de la saison.

Professionnel depuis 2011, il a gagné des étapes dans les trois grands tours.

La chute de Froome, Bardet et d'autres coureurs, qui a ressemblé à l'effondrement d'un château de cartes en tête du peloton, s'est produite à une trentaine de kilomètres de l'arrivée dans la traversée d'un rond-point rendue très glissante par la pluie.

Froome et Bardet, attendus par plusieurs équipiers, sont rentrés quelques minutes plus tard dans le peloton qui s'était gardé d'accélérer l'allure.

La traditionnelle échappée a été conduite par un quatuor de débutants, l'Américain Taylor Phinney et les Français Thomas Boudat, Yoann Offredo et Laurent Pichon.

Le peloton a contrôlé l'écart, moins de quatre minutes au maximum. Phinney et Offredo ont insisté dans les 20 derniers kilomètres et n'ont été rejoints qu'à 1100 mètres de la ligne.

Lundi, la 2e étape relie la ville belge de Verviers à Longwy, où l'arrivée est jugée au sommet d'une petite côté après 212,5 kilomètres.

Durbridge incapable de poursuivre

L’Australien Luke Durbridge (Orica), blessé à la cheville gauche après sa chute de la veille, a déclaré forfait entre Düsseldorf et Liège.

Durbridge avait percuté les barrières lors du contre-la-montre de Düsseldorf. Il avait cependant terminé le parcours à la 195e et avant-dernière place.

Luke Durbridge Photo : Reuters/Benoit Tessier

L’Australien a pris le départ de la deuxième étape dimanche, mais il s’est avoué vaincu dans les premiers kilomètres.

Durbridge est le troisième coureur à abandonner le Tour après les Espagnols Alejandro Valverde (Movistar) et Ion Izagirre (Bahreïn), qui n’ont pu venir à bout du contre-la-montre.

Classement général du Tour de France après la 2e étape :

1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 4h53:10.

2. Stefan Kung (SUI/BMC) à 0:05.

3. Marcel Kittel (GER/QST) 0:06.

4. Vasil Kiryienka (BLR/SKY) 0:07.

5. Matteo Trentin (ITA/QST) 0:10.

6. Christopher Froome (GBR/SKY) 0:12.

7. Jos van Emden (NED/LNL) 0:15.

8. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 0:15.

9. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 0:16.

10. Nikias Arndt (GER/SUN) 0:16.