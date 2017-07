Horn surprend Pacquiao et lui ravit son titre

Les juges ont remis des cartes de 117-111, 115-113 et 115-113 en faveur de Horn.

Couronné champion du monde 11 fois, Pacquiao s’est amené dans le ring, devant les 50 000 partisans réunis, comme favori. Mais son adversaire de 29 ans l’a servi au-delà de ses espérances.

Reste que le pugiliste manillais a dominé les derniers rounds du combat et que le résultat final aurait pu pencher en sa faveur.

« L’arbitre est venu me voir (avant la dixième reprise) et m’a dit : “Montre-moi quelque chose ou j’arrête le combat”, s’est souvenu Horn, qui affiche désormais un bilan de 17 victoires et un verdict nul. J’ai pensé : “Du calme, ça ne va pas si mal, je peux continuer sans problème”. C’est mon cœur qui m’a permis de poursuivre. »

« Je ne m’attendais pas à cette décision, a réagi Pacquiao qui, à 38 ans, encaisse sa 7e défaite en 67 combats. Mais ça fait partie du jeu. C’est la décision des juges et je la respecte. »

L’entraîneur de longue date du multiple champion, Freddie Roach, avait prédit un affrontement rapide et concis, mais Horn a appliqué beaucoup de pression en remportant les premières reprises. Pacquiao a eu recours à des traitements au cours des sixième et septième rounds en raison d’une coupure sur le dessus de la tête.

Le contrat liant Pacquiao à Horn, qui avait participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012, comporte une clause de revanche et, juste après avoir combattu, tous les deux semblaient décidés à l’exercer.

« Je l’affronterai une nouvelle fois devant vous », a clamé l’Australien.

« Absolument, aucun problème », a répondu le Philippin, qui jongle avec une carrière politique dans son pays, où il est sénateur.