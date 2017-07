Olivia de Havilland célèbre ses 101 ans… en poursuivant en justice des producteurs

Récompensée de deux Oscar pour ses rôles dans Autant en emporte le vent et L’héritière, Olivia de Havilland est l’une des dernières légendes vivantes de l’âge d’or hollywoodien. Elle entend bien que son image demeure intacte. La chaîne FX et les producteurs de Feud: Bette and Joan l’ont appris à leurs dépens.

La minisérie, diffusée en mars et avril, revient sur la rivalité entre deux autres légendes du cinéma, les actrices Bette Davis (Susan Sarandon) et Joan Crawford (Jessica Lange), notamment lors du tournage du film What Ever Happened to Baby Jane?.Amie de Bette Davis, Olivia de Havilland (Catherine Zeta-Jones) apparaît à plusieurs reprises dans la série.

L’actrice de 101 ans n’a pas apprécié la manière dont elle est dépeinte dans les scènes de cette fiction produite par Ryan Murphy, à qui l’on doit les séries à succès Glee, Nip/Tuck et American Crime Story. Deux griefs figurent notamment dans la plainte. D’une part, le fait que le personnage d’Olivia de Havilland qualifie sa sœur, l'actrice Joan Fontaine, de « salope », « un terme offensant en totale contradiction avec la bonté, la classe et les bonnes manières qui ont fait la réputation » de la comédienne, selon son avocate Suzelle Smith.

D’autre part, les producteurs ont imaginé une entrevue (dont on peut voir quelques secondes dans la bande-annonce) dans laquelle de Havilland (Zeta-Jones) apparaît comme étant manipulatrice et prête à révéler quelques potins pour se mettre en valeur. L’avocate de l’actrice dénonce ici « des propos complètement faux ».

Olivia de Havilland, qui vit à Paris depuis de nombreuses années, n’a jamais été rencontrée par les producteurs de la série. Ryan Murphy a justifié ce choix en expliquant avoir voulu éviter de faire intrusion dans la vie privée de l'actrice.