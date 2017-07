L'éditorial qui a permis à Mick Jagger de sortir de prison

Revenant 50 ans plus tard sur cette histoire, Mick Jagger a confié au journal The Times, aussi connu sous le nom de The Times of London, samedi, qu'il avait écopé d'une peine de trois mois de prison, non pas pour la gravité de son crime, mais parce qu’il représentait un symbole. Selon lui, les membres des Rolling Stones avaient en effet été les « boucs émissaires » d'une génération plus âgée critiquant leur mode de vie.

Partageant à l'époque le point de vue du chanteur, l'éditeur du Times William Rees-Mogg avait alors écrit un texte cinglant, malgré qu'il se trouvât à l'opposé de tout ce que représentait Mick Jagger en matière de style de vie et de comportement.

Pourtant, c'est lui qui avait fait valoir que le chanteur âgé de 24 ans devait être traité « exactement de la même façon que quiconque », rappelant ainsi que la condamnation de Mick Jagger n'était pas équitable selon la coutume britannique.

Ses arguments semblent avoir immédiatement fait mouche, selon ce qu'a raconté l'artiste.

L'éditorial a été publié et, le jour même, je suis sorti de prison. Mick Jagger

L’équipe actuelle du Times a publié sur son compte Twitter l’éditorial en question.