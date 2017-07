Geraint Thomas, premier en jaune au Tour de France

Son coéquipier Chris Froome, vainqueur sortant et favori de la course, a pris la 6e place de ce chrono marqué par la chute et l’abandon de l’Espagnol Alejandro Valverde sur une route détrempée.

Des favoris, Froome a réalisé – et de loin – la meilleure opération en se classant 6e, à 12 secondes seulement de son coéquipier. Il a distancé de plus de 30 secondes l’Australien Richie Porte et les autres prétendants au podium.

Une cascade de chutes s’est produite (Dylan Groenewegen, George Bennett, Luke Durbridge, etc.) sous la pluie persistante en fin de course. Du coup, des candidats à la victoire d’étape ont dû redoubler de prudence, comme le Néerlandais Jos van Emden, septième du chrono après avoir négocié lentement les virages.

Le favori du jour, l’Allemand Tony Martin, a échoué une nouvelle fois dans le premier contre-la-montre du Tour. Le champion du monde de la discipline a dû se satisfaire de la 4e place, à 8 secondes de Thomas et à 3 secondes de l’espoir suisse Stefan Küng (23 ans), deuxième de l’étape.

Valverde, c’est déjà terminé

La violente chute de Valverde l’a contraint à l’abandon, a annoncé son équipe Movistar.

Valverde, troisième du Tour 2015, était le lieutenant prévu pour le Colombien Nairo Quintana.

Le Murcien a glissé dans un virage à angle droit et heurté de plein fouet les barrières.

Alejandro Valverde chute au Tour de France 2017

« Malheureusement, il ne pourra pas continuer la course. Quelle tristesse d’abandonner dès le premier jour! », a réagi sa formation.

Âgé de 37 ans, le coureur espagnol a notamment gagné cette saison le Tour de Catalogne et le Tour du Pays basque. En avril, il a réalisé le doublé dans les deux classiques ardennaises, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.