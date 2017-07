Kent Nagano et Alain Lefèvre en ouverture du 40e Festival de Lanaudière

Pour souligner cet anniversaire, un spectacle d'ouverture d'envergure se tient à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, à partir de 20 h. Il met en vedette l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous la direction de Kent Nagano, et le pianiste Alain Lefèvre.

Il s'agit d'un concert très spécial pour ce dernier. En mars, Alain Lefèvre a en effet annoncé son départ de l'organisation du Festival de Lanaudière avec laquelle il collaborait depuis 2005. Gregory Charles a été nommé nouveau directeur musical en avril. De son côté, l'OSM donne ce spectacle alors qu'on sait depuis quelques jours que Kent Nagano quittera son poste en 2020.

À l'occasion de cette soirée d'ouverture, Alain Lefèvre doit jouer le Concerto en sol de Maurice Ravel. L'Orchestre symphonique de Montréal se charge pour sa part de la Symphonie nº 5 de Gustav Mahler. L'OSM et Kent Nagano se produiront à deux autres reprises au cours du festival (les 4 et 5 août).

Alain Lefèvre en concert au Festival de Lanaudière en juillet 2016 Photo : Festival de Lanaudière/Christina Alonso

Si d'autres festivals similaires se déroulent ailleurs au Québec, celui de Lanaudière demeure le plus connu. La fréquentation n'a jamais baissé depuis sa création. Jusqu'au 6 août, plus de 50 000 amateurs de musique classique assisteront aux nombreux concerts offerts.

Comme le souligne le directeur général du Festival, François Bédard, il faut toutefois relever le défi du financement chaque année. M. Bédard précise que les gouvernements provincial, fédéral et municipal ne subventionnent l'événement qu'à 28% du budget. Il compte donc sur le financement privé, les commandites et les dons du public et des entreprises.