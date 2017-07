Djokovic champion à Eastbourne en attendant Wimbledon

Le 4e mondial, qui avait choisi de s'inscrire à Eastbourne pour « peaufiner son jeu sur gazon avant Wimbledon », abordera le tournoi du grand chelem dans les meilleures conditions, fort d'un 68e succès sur le circuit de l’ATP.

Le Serbe a ainsi porté sa fiche en carrière contre le Français à 14-0 après seulement 1 h 16 min de jeu.

En dépit de son excellente mobilité, Monfils s'est révélé incapable de dicter le ton des échanges contre son adversaire, qui a remporté 87 % des points sur sa première balle de service en première manche.

Djokovic a ainsi mis un terme à sa léthargie sans trophée, qui remontait à sa victoire à l'Omnium du Qatar en janvier.

L'ancien no 1 mondial, déjà triple vainqueur à Wimbledon, a remporté à Eastbourne son deuxième tournoi de l'année.

Pliskova défait Wozniacki en finale

La Tchèque Karolina Pliskova a remporté le volet féminin du tournoi d'Eastbourne en battant en finale l'ancienne no 1 mondiale danoise Caroline Wozniacki 6-4, 6-4 en 1:21.

Karolina Pliskova Photo : Getty Images/AFP/Glyn Kirk

La troisième raquette du circuit, récente demi-finaliste à Roland-Garros, a décroché à 25 ans son deuxième titre sur gazon après celui de Nottingham en 2016 et son 9e en carrière.

« Je me sens bien sur l’herbe, a déclaré celle qui s’était inclinée en finale à Eastbourne en 2016 contre la Slovaque Dominika Cibulkova. Le service est mon arme préférée. Je sais que ce sera dur à Wimbledon; heureusement que j’ai eu un jour de repos hier. Je vais essayer d’aller le plus loin possible. »

Pliskova avait profité vendredi du forfait en demi-finale de la Britannique Johanna Konta, touchée au dos lors d’une chute en quarts jeudi.

Wozniacki disputait à Eastbourne sa 46e finale sur le circuit WTA (25 titres) à 26 ans. Mais ses quatre finales cette saison se sont toutes soldées par une défaite.

« C’est une superbe préparation avant Wimbledon », a jugé la Danoise, qui n’a jamais dépassé le quatrième tour sur le gazon londonien.

Wozniacki amorcera Wimbledon face à la Hongroise Timea Babos, tandis que Pliskova affrontera la Russe Evgeniya Rodina.