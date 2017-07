Les Canucks tentent le grand coup

Gagner vient de conclure sa meilleure saison au niveau professionnel : 50 points en 81 matchs et un différentiel de +10, le plus élevé de sa carrière consacrée en grande majorité aux pauvres Oilers des années 2007 à 2014.

Son nouveau pacte est d’une durée de trois ans.

Le fragile Del Zotto a signé pour 2 ans, lui qui a disputé 64, 52 et 51 parties à ses 3 dernières saisons avec les Flyers de Philadelphie. Il a inscrit 6 buts et 12 aides la saison passée et n’a plus affiché de différentiel positif depuis 2012-2013 (21 points et +6 avec les Rangers de New York).

Âgé de 27 ans comme Gagner et Del Zotto, Nilsson en sera à sa cinquième équipe dans la Ligue nationale de hockey.

Embauché pour 2 ans à Vancouver, il a joué 26 matchs la saison dernière avec les Sabres de Buffalo et présenté une fiche de 10 victoires pour 10 revers et 4 défaites en prolongation. Après 78 rencontres dans la LNH, sa moyenne de buts encaissés s’élève à 2,94.

Un gardien et un défenseur pour les Jets

Les Jets de Winnipeg ont pour leur part fait signer un contrat de deux saisons au gardien Steve Mason.

Le portier de 29 ans a remporté sa 200e victoire dans la LNH la saison dernière, ce qui le situe au 82e rang de l’histoire du circuit à ce chapitre. Il a porté les couleurs des Flyers au cours des cinq derniers exercices.

Le défenseur Dmitry Kulikov poursuivra aussi sa carrière à Winnipeg. L’arrière de 26 ans, qui a joué 47 matchs la saison dernière avec les Sabres de Buffalo, a présenté une fiche de 2 buts et 3 aides.

Sa nouvelle entente avec les Jets prévoit une association de trois ans.

A Toronto, les Maple Leafs ont acquis le défenseur Ron Hainsey, qui vient de gagner son premier championnat avec les Penguins de Pittsburgh. Les deux parties se sont entendues sur un pacte de deux ans qui rapportera 3 millions de dollars américains à Hainsey.

À 36 ans, l’ancien du Canadien a obtenu 8 points en 25 matchs au cours des dernières séries éliminatoires après en avoir inscrit 17 en 72 rencontres cette saison.