Michael Stone obtient un contrat de 3 ans avec les Flames

Le contrat de trois saisons est évalué à 3,5 millions de dollars par année.

L'an dernier, Stone a amassé 6 points en 19 matchs avec les Flames de Calgary. Il avait entrepris la saison avec les Coyotes de l'Arizona.

Choix de troisième tour des Coyotes en 2008, Stone a été sélectionné au 69e rang général.

Joueurs congédiés

Les équipes de la Ligue nationale de hockey ont voulu profiter, vendredi, de leur dernière occasion pour racheter le contrat de certains joueurs en plaçant leur nom au ballottage.

Mike Cammalleri Photo : La Presse canadienne

Les attaquants Michael Cammalleri et Devante Smith-Pelly, des Devils du New Jersey, Jussi Jokinen, des Panthers de la Floride, et Mark Stuart, des Jets de Winnipeg, sont parmi ceux qui se retrouvent dans la situation où leur contrat sera racheté par leur formation.

Les Devils ont libéré presque 4,5 millions de dollars américains au plafond salarial en rachetant les deux dernières années de l'entente de 10 millions de Cammalleri et la dernière saison au contrat de 1,3 million de Smith-Pelly.

Les Panthers ont pour leur part épargné 2,67 millions grâce au rachat du contrat de Jokinen.

D'autres joueurs ont aussi vu leur nom être soumis au ballottage sans condition. L'attaquant Jimmy Hayes, des Bruins de Boston, l'attaquant Lance Bouma et le défenseur Ryan Murphy, des Flames de Calgary, se retrouveront sans employeur.