Bono, Marie-Mai et le Cirque du Soleil au programme de la fête du Canada à Ottawa

Cette année, pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, la fête durera trois jours, du 30 juin au 2 juillet, et à trois endroits, soit sur la colline du Parlement, au Musée canadien de l'histoire à Gatineau et au parc Major's Hill à Ottawa.

Des invités de taille seront sur scène : Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Lisa LeBlanc, Marie-Josée Lord, Walk Off The Earth, Patrick Watson, le Cirque du Soleil, Alessia Cara, Kinnie Starr, Gordon Lightfoot, Serena Ryder, Buffy Sainte-Marie, Dean Brody, Kelly Bado et Mike Tompkins.

À lire aussi : Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

La présence du chanteur Bono et du guitariste The Edge du groupe irlandais U2 marquera sans nul doute les esprits. Le duo n’interprétera qu’une seule chanson, qui n’a pas été dévoilée par Patrimoine canadien.

The Edge et Bono du groupe U2 Photo : Associated Press/Rich Fury

Les festivités se dérouleront sous une sécurité accrue. Selon le chef du Service de police d’Ottawa, les mesures de sécurité ont changé depuis deux ans en raison des incidents survenus à travers le monde.

Au petit écran

La télévision de Radio-Canada diffusera sur ses réseaux les différents événements prévus.

L’émission La fête sur la colline du Parlement, dès 11 h 30 sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ et ICI RDI, sera animée par Céline Galipeau et Daniel Thibeault. Buffy Sainte-Marie, Marie-Josée Lord, Marie-Mai, Laurence Nerbonne et Patrick Watson, ainsi que Bono et The Edge de U2, seront présents.

Patrick Watson Photo : AFP

Dès 21 h, Anne-Marie Withenshaw animera sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ et sur Radio-Canada.ca/2017 Canada 150 : la fête d’un océan à l’autre. Des artistes présents un peu partout au Canada offriront des prestations, dont Cœur de pirate à Moncton, DJ Champion à Montréal et Bruce Cockburn à Yellowknife, tandis que Marie-Mai, Serena Ryder, Lisa LeBlanc, Alessia Cara, Louis-Jean Cormier et des artistes du Cirque du Soleil seront à Ottawa.

Cette émission spéciale sera présentée en reprise le 2 juillet à 14 h et à 23 h sur ICI ARTV.

Sur ICI Musique

Le site web d’ICI Musique offre plusieurs contenus destinés aux mélomanes de tous les horizons.