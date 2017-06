Bradley Wiggins veut aller aux Jeux olympiques, rame à la main

« J'ai commencé l'aviron quand j'ai pris ma retraite, juste pour rester en forme, mais mes performances étaient assez bonnes. J'ai commencé à pratiquer sérieusement et j'ai un entraîneur sept jours sur sept », a expliqué l'ancien cycliste âgé de 37 ans, 6 mois à peine après avoir raccroché son vélo.

« Je vais faire les Championnats de Grande-Bretagne en décembre et aller le plus loin possible. Peut-être une sixième médaille d'or olympique », a continué Wiggins lors d'un événement à Manchester, dans des propos rapportés vendredi par le quotidien Daily Mail.

« Je délire peut-être, mais mes temps suggèrent que non », a assuré le premier vainqueur britannique du Tour de France en 2012.

Le directeur de la performance de la Fédération britannique d'aviron en mai, David Tanner, lui a conseillé de prendre du poids, jusqu'à atteindre les 100 kilos, pour espérer se vopir offrir l'une des deux places de poids légers de l'équipe nationale.

Pour l'instant, Wiggins n'a jamais confirmé s'être entraîné sur un véritable bateau, seulement sur un rameur en salle.