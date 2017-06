Tour de France 2017 : un parcours atypique de 3540 km

C'est à Düsseldorf que les 22 équipes se mesureront pour la première fois.

La Grande Boucle commence par un contre-la-montre de 14 kilomètres, placé sous haute sécurité. Des tireurs d'élite ont pris position.

Sur le territoire français, quelque 23 000 gendarmes ou policiers sont mobilisés. Le dispositif intègre même une brigade avec des chiens dressés pour détecter des explosifs en mouvement au départ et à l'arrivée des étapes.

Il y a cette année une dizaine de prétendants au podium.

Parmi eux, Nairo Quintana, un habitué et 2e du Tour d'Italie. Il y a l'Espagnol Alberto Contador, qui espère un retour en forme 10 ans après la première de ses deux victoires.

On cite aussi le nouveau champion du Giro Fabio Aru, le Danois Jakob Fuglsang, vainqueur du Dauphiné, l'Espagnol Alejandro Valverde, le Colombien Esteban Chaves, qui découvre avec des yeux d'enfant le Tour, son stress et son ambiance survoltée.

Le Tour, malgré les affaires passées de dopage, relève du phénomène social. Il attire la lumière et les risques afférents.

Le parcours a été dessiné pour que la course ne soit pas l'histoire d'une ou deux équipes.

Il est un peu moins montagneux que l'édition précédente, mais comprend tout de même 23 cols. Il multiplie les occasions de confrontations.

« C'est un parcours atypique, étrange. Il y aura beaucoup d'improvisation, d'incertitude », estime l'entraîneur de l'équipe de Quintana, Eusebio Unzue.

Pour la première fois en 25 ans, les cinq massifs montagneux de la France continentale sont visités.

Dans l'ordre, les Vosges avec la Planche des Belles Filles dès le cinquième jour, le Jura, les Pyrénées (Peyragudes et l'Ariège en concentré), le Massif central et enfin les Alpes limitées à deux étapes (Croix-de-Fer et Galibier le premier jour, Vars et l'arrivée à l'Izoard le second).