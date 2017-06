Pas facile pour Eugenie Bouchard, Abanda et Andreescu qualifiées à Wimbledon

Au premier tour, la Canadienne, qui a montré des signes de résurgence le printemps dernier, fera face à Carla Suarez-Navarro, 26e au classement mondial.

Spécialiste de la terre battue, l'Espagnole peut se révéler une adversaire tenace et forcer Bouchard à s'impatienter et à commettre des erreurs.

Bouchard, 61e à la WTA, a été éliminée au premier tour du tournoi sur gazon d'Eastbourne lundi par la Tchèque Barbora Strycova (no 23) en trois manches de 6-3, 3-6, 6-2.

Les Canadiennes passent

La Québécoise Françoise Abanda et l'Ontarienne Bianca Andreescu n'ont pas raté leur chance de se qualifier pour le tableau principal.

Abanda a battu la Chinoise Lin Zhu 6-4, 6-3 en 81 minutes. Elle affrontera au premier tour le Japonais Kurumi Nara, 92e au classement mondial.

Quant à Andreescu, elle a vaincu la Slovaque Viktoria Kuzmova 6-4 et 6-3 en 73 minutes, et se mesurera au premier tour du tournoi à une autre Slovaque, Kristina Kucova, 105e au monde, dont on se souvient des prouesses à la Coupe Rogers de 2016 à Montréal.

Kucova avait notamment éliminé Eugenie Bouchard.

La no 1 au classement mondial, l'Allemande Angelique Kerber, finaliste en 2016, pourrait avoir sur sa route la Tchèque Karolina Pliskova (no 3) ou la Danoise Caroline Wozniacki (no 6) en demi-finales.

L'autre possible demi-finale verrait l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 5) se mesurer à la no 2 mondiale Simona Halep, si la Roumaine parvient à se défaire de Johanna Konta (no 7) dans un quart de finale théorique.

Rappelons que Serena Williams, en congé de maternité, et Maria Sharapova, à qui les organisateurs ont refusé un laissez-passer, sont absentes.

Venus Williams est à Londres et participera au tournoi, même s'il a été impliquée dans un accident d'auto en Floride le 9 juin, et qui fait toujours l'objet d'une enquête, a précisé son agente.

Une personne, dans l'autre véhicule accidenté, est morte à l'hôpital quelques jours après l'accident.

Plus aisé pour Raonic

Dans le tableau masculin, le Canadien Milos Raonic aura la tâche plus facile, du moins au départ. Il affrontera au premier tour l'Allemand Jan-Lennard Struff (no 50).

Milos Raonic Photo : Getty Images/Patrik Lundin

Raonic, finaliste en 2016, s'il répète ses performances, pourrait retrouver le Suisse Roger Federer en quarts de finale.

La cinquième raquette mondiale a une revanche à prendre sur le grand Canadien qui l'avait battu en demi-finales l'an dernier.

Vasek Pospisil, 75e au classement de l'ATP, sera lui mis à l'épreuve dès le premier tour. Il rencontrera l'Autrichien Dominick Thiem (no 8).

L'Autrichien n'a jamais dépassé le deuxième tour à l'All England Club en trois participations, alors que Pospisil a atteint les quarts de finale en 2015.

Invité par les organisateurs, Denis Shapovalov, 164e à l'ATP, se mesurera à Jerzy Janowicz (no 141).

Dans le reste du tableau, le tenant du titre, Andy Murray, et l'Espagnol Rafael Nadal, récent vainqueur des Internationaux de France, pourraient s'affronter dans les demi-finales.

Djokovic c. Federer

L'autre demi-finale opposerait Novak Djokovic à Roger Federer, qui a choisi de s'absenter à Roland-Garros pour se préserver pour la saison sur gazon.

Federer, au meilleur de sa forme, abordera le premier tour contre le 84e joueur au classement mondial Alexandr Dolgopolov.

L'homme aux 18 titres du grand chelem a donné une leçon de tennis sur gazon au jeune Allemand Alexander Zverev en finale du tournoi de Halle, dimanche.

Le Serbe retrouverait au troisième tour celui qui l'avait éliminé d'entrée lors des Jeux olympiques à Rio il y a un peu moins d'un an, soit l'Argentin Juan Martin Del Potro.

Incertitude autour d'Andy Murray

Le no 1 mondial Andy Murray est gêné par une blessure à une hanche. Il a dit « espérer » pouvoir défendre son titre à Wimbledon à l'issue d'une séance d'entraînement, vendredi.

« J'espère, c'est le projet », a répondu Murray aux médias lui demandant s'il sera bien présent lundi lors de son premier tour contre le Kazakh Alexander Bublik.

L'inquiétude sur la participation du Britannique à Wimbledon a pris corps après qu'il ait déclaré forfait pour deux matchs de démonstration en raison d'une hanche douloureuse.

Murray a été éliminé à la surprise générale au premier tour du touroi du Queen's, à Londres.