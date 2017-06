Les Blue Jays victimes de leur attaque anémique face aux Orioles

Caleb Joseph a frappé un simple d'un point pour les Orioles (39-39) et Jonathan Schoop a fait produire l'autre point à l'aide d'un ballon-sacrifice.

Brad Brach a obtenu le sauvetage, son 15e de la saison.

Jimenez (3-3), qui a entamé la rencontre avec une moyenne de points mérités de 7,26, n'a accordé que deux coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Il s'agissait de la huitième victoire de sa carrière face aux Blue Jays.

Les seuls coups sûrs des Blue Jays (37-41) aux dépens de Jimenez ont été deux doubles -- l'un par Ryan Goins en troisième, l'autre par Kevin Pillar en huitième. Russell Martin a frappé un simple face à Brach en neuvième.

Pillar s'est aussi illustré en défense. Il a empêché Ruben Tejada d'ajouter à l'avance des Orioles en septième. Le voltigeur s'est rapidement déplacé vers la clôture pour capter le ballon de Tejada.

Quel attrapé du joueur des Blue Jays Kevin Pillar

En six manches et un tiers, J.A. Happ (2-5) a concédé deux points en huit coups sûrs. Il a accordé deux buts sur balles et il a inscrit deux retraits au bâton.

Il compte déjà plus de défaites que durant toute la saison dernière.