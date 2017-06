Quel sera le visage du Canadien de Montréal l'an prochain?

Un texte de Christine Roger



Andrei Markov, Alex Galchenyuk et Alexander Radulov seront-ils de retour avec l’équipe? Marc Bergevin parviendra-t-il à s’entendre avec des joueurs autonomes?

Réunis au club de golf de Victoriaville pour prendre part à la classique de golf Phillip Danault, Max Pacioretty, Paul Byron et Michael McCarron n’ont pas voulu commenter les rumeurs. Pacioretty a tout de même avancé qu’il s’attendait à revoir le défenseur Andrei Markov à Montréal.

« Je sais que Markov aime Montréal et Montréal aime Markov. J’imagine qu’il sera de retour », affirme le capitaine.

S’il y a une certitude, c’est que le Tricolore pourra bénéficier des services d’un talentueux attaquant en la personne de Jonathan Drouin. Ses nouveaux coéquipiers sont les premiers à se réjouir de l’arrivée du Québécois.

« C’est excitant. Il est vraiment un bon joueur. Je le connais personnellement alors j’étais excité quand j’ai appris l’échange. Il est un joueur excitant que les amateurs vont vraiment apprécier », mentionne le capitaine Max Pacioretty.

« Je suis très content. C’est un excellent geste de Marc Bergevin. C’est une excellente addition. C’est un joueur énergisant. La passion du hockey, il l’a et il va l’emmener à Montréal. Je suis vraiment content de l’avoir de notre bord », renchérit Danault.

De son côté, Phillip Danault savoure particulièrement son rôle de spectateur alors que son poste chez le Canadien semble bel et bien assuré.

« C’est plus excitant, je ne suis pas aussi nerveux que les autres années, souligne celui qui vient de connaître une saison de 40 points. Je suis excité de voir quels joueurs vont arriver. Nous avons une bonne équipe et Marc est en train de construire quelque chose de beau. »

Max Pacioretty et Alexander Radulov Photo : Getty Images/Bruce Bennett

Alexandre Radulov deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet s'il ne parvient pas à s'entendre avec Marc Bergevin d'ici là. Les joueurs du Tricolore, notamment Paul Byron et Phillip Danault, reconnaissent que ce serait une lourde perte.

« Markov demande beaucoup d’argent et Radu aussi. C’est une question de business et non pas de savoir s’ils veulent jouer à Montréal », prétend Danault.



Galchenyuk échangé?

Les rumeurs se sont intensifiées au sujet d'Alex Galchenyuk au cours des derniers jours. Certains avancent que Marc Bergevin pourrait être tenté d'échanger son attaquant. Max Pacioretty estime qu'il faut faire preuve de patience avec un joueur aussi talentueux que lui.

« J’espère qu’il reviendra. L’année dernière a été une année bizarre pour lui. Il a eu des moments où il a pu démontrer de ce qu’il peut apporter. Il s’est blessé et a connu des moments difficiles. Je ne veux pas trouver d’excuses, mais les circonstances n'ont pas aidé », indique celui qui deviendra père pour une troisième fois d'ici quelques jours.

Le défenseur des Sharks de San Jose Marc-Édouard Vlasic faisait partie des invités de Phillip Danault, avec qui il s'entraîne à Québec pendant la période estivale. Il est très bien placé pour commenter la rumeur qui amènerait son coéquipier Joe Thornton à Montréal.

« Il y a beaucoup d’équipes intéressées à Thornton et Marleau. C’est normal, ce sont deux bons joueurs. J’ai entendu la rumeur. Je voulais le rencontrer à Montréal pour aller souper avec lui, mais je ne sais pas s’il est là. C’est un bon joueur et n’importe quelle équipe aimerait avoir Thornton », mentionne le Québécois.

« Il m’impressionne à toutes les années. C’est le genre de joueur que tu regardes quand tu es assis sur le banc et que tu dis « wow, il a fait ça! » C’est l’un des meilleurs passeurs. Même à 38 ans, il a encore beaucoup d’années dans le corps », ajoute-t-il.

Il s'agit de la première édition de la classique de golf Phillip Danault et les organisateurs espèrent amasser la somme de 30 000 $. Les profits seront remis à la Fondation le Pont vers l'Autonomie et au Centre de stimulation l'Envol.