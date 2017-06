Un dernier journal télévisé à CBC pour Peter Mansbridge

Au cours de sa carrière de journaliste de près de 40 ans, Peter Mansbridge a couvert 14 élections fédérales, animé 8 cérémonies olympiques et mené environ 15 000 entrevues.

Il a fait ses débuts en information de façon inhabituelle, à 19 ans. Le directeur de la station de radio de Churchill, au Manitoba, a entendu le son de sa voix dans l'interphone de l'aéroport local et lui a offert un emploi.

Après avoir participé au développement du service des nouvelles dans le nord du pays, il est devenu reporter radio en 1971 à Winnipeg. Il a fait le saut à la télévision l'année suivante.

Les débuts

Le 2 mai 1988, le journaliste a pris la barre de l'émission The National, la plus prestigieuse du service de l'information de CBC, succédant à une autre icône du diffuseur public, Knowlton Nash.

Peter Mansbridge et Knowlton Nash Photo : Radio-Canada

« J'animais The National les week-ends et je remplaçais Knowlton à l'occasion depuis 1982, mais c'était quand même gros. Du jour au lendemain, c'est devenu ma chaise et ma responsabilité », a-t-il expliqué il y a quelques jours à l'émission The Current.

Depuis 1968, Peter Mansbridge a couvert plusieurs des événements les plus marquants au pays comme à l'étranger, des attentats du 11 Septembre à la fusillade au parlement à Ottawa en 2014.

Selon lui, The National sert encore de repère pour les Canadiens, qu'ils aient suivi ou non l'actualité au cours de la journée. Il croit que l'omniprésence des sources d'information provenant des États-Unis demeure un argument de taille pour le maintien d'un service public d'information.

Le chef libéral, Justin Trudeau, en entrevue avec Peter Mansbridge au réseau CBC Photo : Radio-Canada/CBC

Il estime que l'avenir de CBC/Radio-Canada repose sur le public et sur ses employés.

« Il y a une place pour nous dans cet environnement. Nous avons besoin de contenu canadien : que ce soit en ligne, à la radio ou à la télévision, il est nécessaire pour comprendre le pays dans lequel nous vivons. »

Ses collègues de CBC ont souligné son départ cette semaine dans les bureaux de Toronto, dans le hall qui porte désormais son nom.

Je suis encore cet enfant qui a commencé il y a longtemps, et qui a été chanceux de faire partie de cette grande société qui m'a permis de voir le pays et le monde. Et maintenant, mon nom sera affiché ici [à Toronto] pour les prochaines générations - en particulier les journalistes -, qui pourront se dire que tout est permis. Peter Mansbridge

The lower atrium at the @CBC Broadcast Centre has been renamed Mansbridge Hall. Here's Peter's reaction. #cbcent pic.twitter.com/NWxtJ2rRf8 — Haydn Watters (@HaydnWatters) 28 juin 2017

Il fera sa dernière apparition à la télévision de CBC samedi. Il animera alors les célébrations de la fête du Canada en direct d'Ottawa.

Il s'agit d'un autre départ important pour la salle des nouvelles de CBC, après Linden MacIntyre et Alison Smith en 2014.

L'avenir de l'émission The National

Les dirigeants de CBC n'ont pas encore annoncé qui succédera à Peter Mansbridge. Le diffuseur public souhaite renouveler la formule de son émission phare, qui pourrait être animée par plus d'une personne.

Les téléspectateurs auront l'occasion de découvrir ce journal télévisé revampé le 30 octobre prochain.