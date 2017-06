Les Braves envoient Bartolo Colon dans les mineures

Le plus vieux joueur du Baseball majeur a pris le chemin des douches mercredi après seulement quatre manches de travail. Il a accordé huit coups sûrs et six points mérités contre les Padres de San Diego.

Colon est le dernier joueur encore actif à avoir porté les couleurs des Expos de Montréal.

À moins qu'il ne soit échangé ou réclamé au ballottage, les Braves seraient responsables pour le reste de son salaire de 12,5 millions de dollars américains. S'il est libéré puis embauché par une autre équipe, cette nouvelle formation ne serait tenue de lui verser que la portion restante du salaire minimum de 535 000 $.